Kaitseminister plaanib Sirgala harjutusvälja laiendada mitu korda suuremaks

"Ei ole uudis, et oleme kiirkorras arendanud oma sõjalist võimekust ja mõistetavalt toob see kaasa vajaduse laiendada harjutusvõimalusi. Kirde-Eestis on meil olemasoleva Sirgala harjutusala ümber piisavalt riigimaid, et harjutusala vajalikus mahus laiendada. Samas muidugi täname kohalikke omavalitsusi ja elanikke hea koostöö ning mõistmise eest," ütles Pevkur.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse harjutusväljade projektijuhi Elari Kalmaru sõnul ei tule Sirgala laiendamine ootamatult.

"Harjutusvälja laiendus on kajastunud juba valdade üldplaneeringutes alates 2005. aastast. Plaan on olnud võtta harjutusväljana kasutusse endist korrastatud põlevkivikarjääri ala järk-järgult," ütles Kalmaru.

Kalmaru sõnul ei ole Sirgala harjutusväljal täna võimalik vajalikus mahus sõjalist väljaõpet korraldada.

"Praegu saab harjutusväljal korraldada rühmasuuruse üksuse lahinglaskmisi, laskmisi tankitõrjerelvadest, miinipildujatest ja raskekuulipildujatest ning teha soomukite õppesõitu, kuid Eesti sõjalise võimekust suurendavate mehhaniseeritud üksustega lahingut jäljendavaid manöövreid ei ole võimalik teha. Samuti ei ole tänasel harjutusväljal võimalik teha liikumiselt laskmisi mehhaniseeritud üksustega," sõnas Kalmaru.

Narva-Jõesuu linn hakkab pärast laiendamist saama senisest kolm korda suuremat häiringutoetust.

Laiendus ulatub lisaks Narva-Jõesuu linnale ka Toila ja Alutaguse valda, mis hakkavad saama häiringutasu esimest korda. Häiringutasu tarbeks on vaja Sirgala laiendus fikseerida valitsuse otsusega.