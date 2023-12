Ründaja pussitas Pariisis surnuks turisti, hüüdes "Allahu Akbar"

Ründaja pussitas laupäeval Pariisis surnuks Saksa turisti ja haavas veel kaht inimest, hüüdes enne vahistamist väidetavalt "Allahu Akbar" ("Jumal on suurim"), ütles Prantsuse politseiallikas AFP-le.

Ründaja on sündinud Prantsusmaal 1997. aastal ja on Prantsuse kodanik.

Politseiallika sõnul on ründajal vaimsed häired ja ta oli öelnud end mitte taluvat, et maailmas tapetakse moslemeid. Ta on tuntud ka radikaalse islami järgijana.

Sündmuskohal Prantsusmaa pealinna 15. ringkonnas (15. arrondissement) käis ka siseminister Gerald Darmanin.

"Politseiametnikud vahistasid just Pariisis Quai de Grenelle'i ümbruses möödujaid jälitanud ründaja," kirjutas Darmanin varem X-is (endine Twitter), soovitades piirkonda vältida.

Tema sõnul ründas mees välisturistidest abielupaari. "Filipiinidel sündinud Saksa turist suri pussitamise tagajärjel," märkis Darmanin.

Ministri sõnul oli sama mees juba mõistetud 2016. aastal neljaks aastaks vangi rünnaku kavandamise eest.

Tollal vahistasid Prantsuse julgeolekuteenistused ta enne teo toimepanemist.

Juhtunut uuritakse mõrva ja mõrvakatsena.