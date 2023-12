Kallas lahkus Nordic Fibreboardist erimeelsuste tõttu suuromanikuga

"Pikaajalise juhina hindan väga otsustuvabadust ning seda, et ettevõtte omanikud ei sekku organisatsiooni igapäevatöösse, vaid nende ootused on eelnevalt defineeritud ning äriühingu eesmärgid selged. Minu arusaam juhtimisest, juhtorganite vastutusest ja töö korraldamisest on erinev ettevõtte tänase suuromaniku omast, mistõttu sisulise koostööni selle lühikese aja jooksul me minu hinnangul ei jõudnud," ütles Kallas ERR-ile.

Ta rõhutas, et mistahes ettevõtte nõukogu ja juhatuse eduka koostöö aluseks on selge rollide jaotus, konkreetsed vastutused ja usaldus kahe juhtorgani vahel.

"Aga omanikul on alati õigus ja omalt poolt soovin Nordic Fibreboardile kõige paremat," lisas Kallas lõpetuseks.

Esmaspäeval sai avalikuks, et Nordic Fibreboard AS nõukogu vabastas ametist vaid nädal varem ettevõtte juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks nimetatud Aigar Kallase.

Nordic Fibreboard teatas esmaspäeval Tallinna börsile, et nõukogu otsustas tagasi kutsuda juhatuse liikme ja tegevjuhi Aigar Kallase alates 4. detsembrist ning ettevõtte juhatusse kuuluvad edaspidi Enel Äkke ja Kevin Gustasson. Kallase päeva pealt ametist vabastamise põhjust börsiteatest ei selgunud.

Alles 27. novembril teatas sama firma börsile, et nõukogu valis uueks juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks Kallase, kelle volitused algasid 27. novembril ja pidid kehtima kolm aastat.

Metsainseneri haridusega Aigar Kallas on töötanud juhtivatel ametikohtadel metsanduses nii avalikus kui ka erasektoris Eestis ja lähiriikides. Aastatel 2007-2022 oli Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse esimees.