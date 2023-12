Kallas on kolme aasta jooksul eralennukit kasutanud 28 korral

Valitsuse meedianõunik Helen Uldrich ütles ERR-ile, et kokku on Eesti riik tasunud tellimuslendude eest kolme aasta jooksul 467 706 eurot ning Euroopa Liit 422 189 eurot.

"15 korral on toimunud tellimuslennud Euroopa Liidu ülemkogu kohtumistele ning need kulud tasub suures osas Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaat, kuna ülemkogu kohtumiste lõpuajad ja kestvus on ettenägematud. Ligi kolme aasta vältel on olnud vajalik kasutada muudel juhtudel tellimuslendu kokku 13 korral ning enamik neist on toimunud tingituna erakorralisest välispoliitika- ja julgeolekuolukorrast," rääkis Uldrich.

Uldrich märkis, et alates 2021. aasta 26. jaanuarist kuni käesolevani on peaministril olnud 66 välisvisiiti.

Ta rõhutas, et üldjuhul on peaministri delegatsioon kasutanud sihtpunkti jõudmiseks lennukit ja esimene eelistus on alati liinilennud. "Enamasti sõidab peaminister turistiklassis," sõnas Uldrich.

Paaril korral on peaminister kasutanud ka Soome sõiduks laeva.

Uldrich tõi näite, et möödunud aasta juunikuus pidi peaminister umbes 30 tunni jooksul jõudma Tallinnast Londonisse kohtumistele Briti peaministri, välisministri ja kaitseministriga, sealt Vilniusesse kohtumisele Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga ning Läti ja Leedu peaministritega ning jõudma Tallinnasse tagasi.

Kahel korral tuli tema sõnul eralend tellida põhjusel, et liinilend viimasel hetkel tühistati, ning ühel korral seetõttu, et kogu sihtriigi õhuruum oli tippkohtumise tõttu liinilendudele suletud ja tellimuslend oli ainus võimalus kohale jõuda.

"Tellimuslende kasutatakse ainult põhjalikul kaalumisel ja erandkorras, et tagada peaministri jõudmine Eesti jaoks olulistele riigi- ja valitsusjuhtide kohtumistele sihtkohtadesse, millega Eestil lennuühendused puuduvad või kuhu liinilennud ei võimalda jõuda kohale vajalikul ajal või mõistliku ajakuluga," selgitas valitsuse meedianõunik.

"Alates Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas on Eesti peaministril olnud erakordselt palju rahvusvahelisel tipptasemel suhtlust teiste riigi- ja valitsusjuhtidega – toimunud on arvukaid ühiste otsuste koordinatsiooni kohtumisi, meie seisukohtade vastu on olnud erakordselt kõrge huvi ja niisama vajalik on olnud ise meie välis- ja kaitsepoliitika seisukohti tutvustada," lisas ta.

Uldrich rääkis, et kohtumisi suurriikide ja liitlaste juhtidega on olnud rohkem kui kunagi varem ning muutunud on ka nende korralduse iseloom. "Erakorralistes oludes ja julgeolekuolukorras ei plaanitud visiite ja kohtumisi pikalt ette. Alates 2022. aasta veebruarist on tulnud visiidikutseid ette lühikese, umbes nädalapikkuse etteteatamisega, sageli on kohtumiste kellaajad viimase hetkeni lahtised ning liinilendude järgi ei ole võimalik neid sõite planeerida," lausus Uldrich veel.

"Näiteks on Eesti peaminister viimase kahe aasta jooksul kohtunud väljaspool Eestit kas kahepoolselt või kitsas ringis Prantsusmaa president Emmanuel Macroniga Pariisis viiel ja ühel korral Münchenis, Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga neljal korral, Briti peaministritega kolmel korral," sõnas ta.

Uldrich ütles, et lendude hinnad on pärast koroonaperioodi oluliselt kasvanud, mistõttu on ka aastate lõikes kulud erinevad. "Ka ei olnud pandeemia tippajal, ehk 2019. ja 2020. aastal sellisel hulgal välisvisiite kui viimasel kahel aastal. Pandeemia järgselt taastus lennuühenduste arv aeglaselt ja sageli puudusid Tallinnast ajaliselt sobivad ühendused."

Politsei- ja piirivalveamet on taganud peaminister Kaja Kallase delegatsioonile tema ametiaja jooksul turvalise ja kiire transpordi kopteriga kahel korral – 8. augustil ja 10. oktoobril 2022. aastal, märkis Uldrich.

"Esimesel juhul lendas peaminister visiidile Narva. Kuna kutse Narva oli lühikese etteteatamisega, oli kopter vajalik aja kokkuhoiu mõttes, et peaminister jõuaks ka kõiki teisi selleks päevaks ettenähtud töökohuseid täita. 10. oktoobril kasutas peaminister PPA kopterit selleks, et külastada Narva koos Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeniga, kelle päevakava nägi ette veel rida kohtumisi Tallinnas," rääkis Uldrich.

Ta rõhutas, et PPA kopterit kasutatakse vaid erandkorras ning juhul, kui samal ajal on tagatud võimekus otsingu- ja päästetöödeks. PPA-l on kokku kolm kopterit.

Välislähetuste korraldamiseks on Uldrichi sõnul riigikantseleil hanke teel valitud reisikorraldusfirmad. Nende kaudu toimub lennukipiletite hankimine ja vajadusel tellimuslendude tellimine.

Lätis puhkes eelmisel nädalal skandaal endise peaministri ja praeguse välisministri Krišjanis Karinši välisreiside üle. Valitsusjuhina kasutas Karinš koos teda saatva delegatsiooniga sihtpunkti või koju tagasi jõudmiseks eralennukeid 36 korral ja see võttis nii Läti kui ka Euroopa Liidu eelarvest kokku 1,3 miljonit eurot. Asja asus uurima nii riigikontroll kui ka prokuratuur.

Ka Läti president Edgars Rinkevičs leidis, et Karinši eralennukitega lendamine võis olla ebaproportsionaalne ja majanduslikult kahjumlik tegevus.