Hanschmidt: kindlasti on soov IPO läbi viia veel sel aastal

Infortar loob Tallinna Börsil üsna unikaalse olukorra, kus Tallink, millest 42 protsenti kuulub Infortarile, juba kaupleb Tallinna Börsil. Nüüd järgneb emaettevõte tervikuna.

"Me oleme esiteks mitmekesine ja teiseks, Eesti majandus on kuus kvartalit olnud languses, aga Infortar on kuus kvartalit järjest kasvanud ja meil on kõigi aegade kõige paremad tulemused," ütles Hanschmidt "Aktuaalsele kaamerale".

Kuna finantsinspektsioonilt pole veel prospektile kinnitust saadud, jäid kõik detailid täna välja ütlemata - millise hinnaga aktsia börsile siseneb ja palju kapitali kaasata plaanitakse. Hanschmidt ütles vaid, et kindlasti on soov IPO veel sel aastal läbi viia. Samuti annab ettevõte lubaduse maksta dividende vähemalt üks euro aktsia kohta ning teha seda kaks korda aastas.

"Muidu on alati igal pool see probleem ettevõtetes, et mingitel ajahetkedel juhtkonnad tunnetavad, et see ettevõte on nende oma ja unustatakse ära, et peaks aktsionäridele ka dividende maksma," ütles Hanschmidt, lisades, et tuleviks plaani Tallink börsilt ära tuua ei ole.

Tallinna Börsi juhi Kaarel Otsa sõnul eristub Infortar, kuna rohkem mitmesse laiapõhjalisse ärivaldkonda investeerivaid ettevõtteid Eestis ei ole. "Neid on ka väga vähe tegelikult Põhjamaades, kes oleks ka börsil kaubeldavad. Selles mõttes ta kindlasti eristub teistest. Kas teda ka edu ootab, kõige pealt peame prospekti ootama, vaatama, milliseks hind kujuneb, nagu iga ettevõttega," sõnas Ots.

Tallinna Börsil ei ole käsil kõige paremad ajad, tehinguaktiivsus on väike ja tootlust näitavad vähesed. Viimati lahkus kauplejate nimekirjast Baltika, kes aktsionäridele tulu toota ei suutnud.

Ots ei pelga, et Tallinna Börsi usaldusväärsus sellest kannatada oleks saanud. "See, et raha kaotatakse ebaõnnestunud investeeringutega, ma arvan, et see on täiesti normaalne. Nii et pigem tasub otsida inimest, kes Baltikaga võitis raha või suurendas oma investeeringut," ütles Ots.

Investor Kristi Saare ütleb, et kuna välja on lubatud dividendid, siis see väikeinvestoritele kindlasti meeldib, kuid praegu on raha turult raske kaasata.

"Praegusel hetkel ma ütleks, et turult on veidi raske siiski raha kokku koguda, inimesed on veidi mures, Balti börsilt on korralikult õhku välja lastud, nii et ma ise arvaks, et panustatakse veidi rohkem institutsionaalsetele investoritele kui jaeinvestoritele," sõnas Saare. "Ma oleksin sellise esimese kauplemispäeva suure hinnaralli suhtes pigem veidi skeptiline, aga eks selle määrab ära, milline on märkimisel ühe aktsia hind."