Infortar teatas börsileminekust

Infortar plaanib algatada oma lihtaktsiate esmase avaliku pakkumise ja taotleb noteerimist Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.

Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt ütles, et Infortarist on saanud üks Eesti suuremaid, miljardilise käibega ettevõtteid ja nende järgmine loogiline samm on olla börsil ja avalik.

"Investorbaasi laiendamine ja börsiga liitumine annab meile võimaluse veel kiiremini rahvusvaheliselt kasvada, varade väärtust kasvatada ja täiendavaid rahastamisvõimalusi leida," sõnas ta.

Pakkumise korraldavad LHV ja Swedbank ja selle arveldusagent on LHV.

Infortar on tegutsenud üle 25 aasta ja gruppi kuulub 48 tütarettevõtjat. Grupi fookus on kolmel peamisel tegevusvaldkonnal, milleks on energeetika, merelaevandus ja kinnisvara, samuti on grupil investeeringud peamisi tegevusvaldkondi toetavatesse valdkondadesse.

Grupi lähiaastate investeeringute tegevusplaanis on kuni 110 miljoni euro suuruse kogumahuga projektid, millest peamised on Rimi büroo- ja laohoone rajamine, Tallink Duty Free logistikakeskuse laiendamine, Tallinki tennisekeskuse kinnistu kaubandushoone rajamine, Hiiu tervisekeskuse rajamine ja üle 40 MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaamade rajamine Eestis ja Lätis.

2022. aastal oli Infortari konsolideeritud käive 1,05 miljardit eurot ja kasum 96 miljonit eurot.

2023. aastal on makstud kokku ligikaudu 16 miljonit eurot dividende. Infortar on praeguseks emiteerinud 19 845 000 aktsiat.