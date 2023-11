Mitmed investorid peavad Infortari aktsia hinda liiga kõrgeks

Infortari juhi Ain Hanschmidti sõnul pandi aktsia hinnavahemik paika IPO läbi viia aidanud nõustajate soovitusel ja lähtuvalt praeguste Infortari aktsiate väärtusest.

"Kui Infortari raamatupidamislik aktsia väärtus on 38–39 eurot, siis arvestades praegust olukorda majanduses ja seda, et me oleme huvitatud, et see emissioon õnnestuks ja me saaks börsile minna, siis püüdsime leida aktsiale sellise hinna, mis on 20 protsenti või isegi üle 20 protsendi odavam kui raamatupidamisliku väärtuse järgi vaadata," lausus ta.

Mitmed investorid peavad hinda liiga kõrgeks. Lev Dolgatšjov ütleb, et ootas hinda 20 euro kanti ja aktsiaid märkida ei kavatse.

"Võib-olla võtan hiljem börsilt, kui see hakkab kauplema alla märkimishinna. Minu tees on, et see pigem juhtub paari-kolme kuu jooksul, aga kas mul on õigus, ei tea," ütles ta.

Infortar lubab maksta dividendi vähemalt üks euro aktsia kohta aastas, mis teeks dividendimääraks 3,3 kuni 3,6 protsenti. Sellele lisanduks aga dividend Tallinkilt, kus Infortaril on 42-protsendine osalus.

"Kui Tallink plaanib maksta dividende, siis tahaksime need edasi maksta Infortari aktsionäridele. Näiteks kui Tallink maksab ühe sendi dividende, siis Infortarile tähendab see aktsia kohta 15 senti dividendi juurde," lausus Hanshmidt.

"Tallinki dividend ei ole ka isegi lubaduse näol kuidagi kivisse raiutud. Võib-olla koos Tallinki dividendiga see tootlus on umbes viis protsenti. Tallinna börsil on selliseid ettevõtteid omajagu – Tallinna Kaubamaja, Tallinna Vesi," ütles Dolgatšjov.

Samas on Dolgatšjov üsna kindel, et IPO märgitakse täis. Sama meelt on ka SEB panga juhatuse liige Peep Jalakas.

"Viimased kapitalituru tehingud on näidanud, et pigem on üle märgitud. Seda arvestades tundub, et turul likviidsust on ja kapitaliturud võiksid olla täna toetavad," märkis Jalakas.

Samuti ei pea Jalakas oodatavat dividenditootlust nõrgaks.

"Tulebki vaadata, kas tegu on klassikalise dividendiaktsiaga või kasvuaktsiaga. Mulle tundub, et tegu on seguga ühest ja teisest. Ma ainult dividendiootusele baseeruvalt otsust ei langetaks," märkis ta.

Infortari aktsiaid saab märkida kuni 7. detsembrini.