Teisipäevast saab Infortari aktsiaid märkida

Füüsilised ja juriidilised isikud Eestis saavad aktsiaid märkida alates teisipäevast kuni järgmise nädala neljapäevani, 7. detsembrini, teatas ettevõte.

Finantsinspektsioon on kinnitanud Infortari aktsiate esmase avaliku pakkumise prospekti ning ettevõte on esitanud taotluse Tallinna börsile oma aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti põhinimekirjas.

Pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate arv on vahemikus 1 200 000 kuni 1 980 000 aktsiat. Pakkumise hinnavahemik on 26-32 eurot aktsia kohta. Pakkumise rahaline maht on seega 31,2-63,4 miljonit eurot.

AS-i Infortar aktsiate esmase avaliku pakkumise hinna, tulemuste ning jaotuse avalikustamine toimub 11. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Energeetikas, laevanduses ja kinnisvaras tegutsev Infortar teatas 20. novembril, et teeb aktsiate avaliku pakkumise ja taotleb Tallinna börsil noteerimist.

Infortar on tegutsenud üle 25 aasta ja gruppi kuulub 48 tütarettevõtjat. Grupi fookus on kolmel peamisel tegevusvaldkonnal, milleks on energeetika, merelaevandus ja kinnisvara, samuti on grupil investeeringud peamisi tegevusvaldkondi toetavatesse valdkondadesse.

Grupi lähiaastate investeeringute tegevusplaanis on kuni 110 miljoni euro suuruse kogumahuga projektid, millest peamised on Rimi büroo- ja laohoone rajamine, Tallink Duty Free logistikakeskuse laiendamine, Tallinki tennisekeskuse kinnistu kaubandushoone rajamine, Hiiu tervisekeskuse rajamine ja üle 40 MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaamade rajamine Eestis ja Lätis.

2022. aastal oli Infortari konsolideeritud käive 1,05 miljardit eurot ja kasum 96 miljonit eurot.

2023. aastal on makstud kokku ligikaudu 16 miljonit eurot dividende. Infortar on praeguseks emiteerinud 19 845 000 aktsiat.