Notre-Dame'i kiriku taastatud torn sai uue risti

Enne selle paikapanemist õnnistati rist ka sisse. Torn ja rist taastati oma eelkäija koopiana. Risti kohale tuleb ka kukk.

Kirik põles 2019. aasta 15. aprillil. Mõlemad kellatornid jäid terveks, kuid kokku kukkusid kiriku katus ja haritorn.

"Rist on sümboolne, see on millegi lõpp. See tähistab tornikiivri lõpetamist, nii et jah, see on oluline hetk," sõnas kraanade koordinaator Frank Widemann.