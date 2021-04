Notre Dame'i katedraal avatakse 2024. aastal, kuid ilma katuseta

Pariisi Notre Dame'i katedraal on plaanis taasavada 2024. aastal, kui toimuvad Pariisi olümpiamängud. Katedraal avatakse siiski ilma katuseta, kuna ehitustööd venivad.

2019. aasta 15. aprillil toimus katedraalis suur tulekahju. Katedraali taastamise eest vastutab pensionärist kindral Jean-Louis Georgelin.

"850 aastat vana katedraal võib siiski isegi 2024. aastal olla ilma katuseta. Georgelini eesmärk on tagada, et kirik oleks Pariisi olümpiamängude ajaks avatud turistidele. Parandustööd võivad samal ajal aga jätkuda," teatas The Times.

"Sisetööd saame valmis, kuid tõenäoliselt peame katusega tööd jätkama ka pärast 2024. aastat," ütles Georgelin.

Tulekahjust on möödas 24 kuud, kuid kiriku taastamine pole veel alanud. Selle asemel on töölised kindlustanud kiriku ümbrust ja kaitsnud seda varisemisohu eest. Kulutatud on juba 165 miljonit eurot.

Kiriku taastamiseks on plaanitud 833 miljonit eurot. Kaks Prantsusmaa rikkamet ettevõtjat annetasid Notre Dame' taastamiseks näiteks 300 miljonit eurot.

Georgelini sõnul on katedraali taastamist aeglustanud karmid ohutuseeskirjad ja koroonaviiruse epideemia.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas eelmisel aastal, et katedraal taastatakse algsel kujul.

"Kiriku sees peab enne restaureerimist tegema samuti palju ettevalmistamist vajavat tööd. Näiteks tuleb taastada kiriku orel. Kõik oreli kaheksa tuhat toru on eemaldatud ja viidud puhastamiseks salajasse kohta," teatas The Times.

Tegemist on pika ja keerulise protsessiga. Tõenäoliselt alles suvel saavad restauraatorid tööle asuda.

Eksperdid pole veel tulekahju põhjust välja selgitanud. Politsei ei usu samas, et tegemist oli süütamisega. Kõige rohkem kahtlustatakse elektririkkest alguse saanud põlengut. Suure tõenäosusega aga ei saagi kunagi teada, mis tulekahju päriselt põhjustas.