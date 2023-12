Kliimaministeerium plaanib 200 000 euro eest kommunikatsiooniteenust osta

Teisipäeval algatatud taastuvenergia kommunikatsiooniteenuse hanke eesmärk on leida kommunikatsiooniteenust osutav partner, kes kavandab ja viib ellu taastuvenergia kommunikatsioonitegevusi.

Hanke eeldatav maksumus on 200 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Hankeleping sõlmitakse kolmeks aastaks.

Kliimaministeeriumi avalike suhete juht Kadri Peetersoo ütles ERR-ile niisuguse teenuse vajadust selgitades, et Eesti on seadnud eesmärgi toota aastal 2030 riigisisese tarbimisega samas mahus elektrit taastuvatest allikatest. Lisaks on seadnud valitsus eesmärgiks, et Eestist saaks ka taastuvenergiat eksportiv riik.

Ka Euroopa Komisjoni poolt mullu esitatud REPowerEU kava on pannud kesksele kohale vajaduse ümber kujundada energiasüsteem.

"Taastuvenergiale üleminek eeldab mahuka info koondamist ja valmisolekut avalikkusele infot anda ning nõuab läbimõeldud infojagamise rutiine ja kaasamist. Kaasnev töömaht on märkimisväärselt suurem kui ministeeriumi kommunikatsiooniosakonnas üks kogu energeetikavaldkonna eest vastutav nõunik suudab katta," lausus Peetersoo.

RePowerEU programmi raames on seetõttu ette nähtud kommunikatsioonitegevused ning raha, millega toetatakse taastuvenergiateemalisi teavitustegevusi.

"Kliimaministeerium on välja kuulutanud kommunikatsiooniteenuste raamhanke, et saaksime vajadusel kommunikatsioonipartneri tuge kasutada. Võimalus, kuid mitte kohustus hanke raames seda teha oleks 200 000 euro ulatuses. Hanget korraldamata jääksime sellest võimalusest ilma ka siis, kui selleks vajadus peaks tekkima," ütles ministeeriumi esindaja.

Kommunikatsioonipartnerilt oodatakse tarbijate teadlikkuse, usalduse ja toetuse kasvatamist taastusenergia suhtes.

Kolme kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest tuleb partneril koostada kommunikatsioonistrateegia, kus muu hulgas määratakse taastuvenergia tootmist ja kasutuselevõttu toetava kommunikatsiooni eesmärgid ja mõõdikud, kaardistatakse kõneisikud, kohandatakse sihtrühmiti sõnumeid ja tehakse eriolukordadega seotud riskide maandamise kommunikatsiooni tegevuskava.

Hanke võitjal tuleb ministeeriumi juhtkonda ja kõneisikuid ning avalike suhete osakonda kommunikatsioonis nõustada, olla ööpäev ringi valmis kriisikommunikatsiooniks, koostada analüüse ja auditeid ning pressiteateid, artikleid ja arvamuslugusid.