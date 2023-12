Jõuluvana koju tellimise hind algab tänavu 75 eurost

Veebist jõuluvanasid otsides leiab neid jõuluõhtuks nii 100, 150 kui ka 200 euroga, paljud aga avalikult oma hindu välja ei toogi.

MTÜ Eesti Jõuluvanade Seltsi kuulub üle Eesti 45 jõuluvana, kelle hulgas on ka jõulumemmed. Seltsi juhatuse liige Enn Tobre ütles ERR-ile, et jõuluvana hind on piirkonniti väga erinev, sest turg seab omad võimalused ja tingimused.

"Valga- ja Põlvamaal on keskmine palk teine ja isegi kui seal kohalik jõuluvana, kes on meie seltsis, püüab hinnaga järele tulla natuke Tartu ja Tallinna hinnaklassile, siis ta kohe tunnetab, kuidas turg reageerib," tõdes ta.

Jõuluvanatöö on tema sõnul ennekõike elustiil, aga sellega kaasnevad ka kulutused – kogu varustus ja aeg – ning see määrabki koos nõudlusega hinna.

"Tallinnas on nõudlus suur, rahvaarv suur ja jõuluvanasid ei jagu. Kes tunnevad oma väärtust, need julgevad rohkem küsida," sõnas Tobre.

Jõuluvana koju tellimise hind sõltub tema sõnul sellest, kas tegu on kodukülastuse, lasteaiapeo või ettevõtte töötajate peoga. Kodukülastuse hind jõululaupäeval algab 75 eurost, kuid võib ulatuda üle 200 euro. Seejuures ei ole hind võrreldes eelmise talvega Tobre kinnitusel eriti kerkinud.

"Mingit omavahelist kokkulepet pole me üldse teinud, et Tallinn või Pärnu, teie tõstke või langetage. See on iga taadi enda otsustada, kuidas tema eelarvepoliitika käib," lisas ta.

Tobre sõnul peavad jõuluvanad arvestama, et elu läheb kallimaks ja meelelahutus on alati see, millest esimesena loobutakse, kui keerulised ajad kätte jõuavad. Kui inimesed niigi mõtlevad, kas saavad sellel aastal endale üldse jõuluvana lubada, siis hoiab see ka jõuluvanade hinnatõstmist tagasi, muidu võivad pered teenusest üldse loobuda.

"Aga kuskil on ka piir," lisas ta ja märkis, et ta ise ei ole jõuluvanana viimased kolm aastat hinda tõstnud.

Jõulukingid. Autor/allikas: ERR

Jõuluvana broneerimine algab juulis

Jõululaupäevaks on praegu Tobre sõnul juba hilja jõuluvana broneerida. "Mitte ühelegi aega pole enam pakkuda," nentis ta.

Veel enam: paljud pered, kes seda traditsiooni hoiavad, teevad broneeringu aasta ette – ütlevad jõuluõhtul jõuluvanale, et palun arvestada meiega järgmisel aastal samal kellaajal.

Esimesed päringud tulevad jõuluvana broneerimiseks harilikult juulis ja nii on see Tobre sõnul igal aastal. Ta oletas, et suve keskpaik tuletab inimestele meelde, mis saab aasta teises pooles. Aktiivsem aeg hakkab septembri lõpus ja oktoobriks on kõige paremad ajad juba broneeritud.

"Viimastel aastatel on pered läinud seda teed, et kui nad soovivad oma jõuluvanaga kohtuda ja tal pole enam 24. aega pakkuda, siis on järjest populaarsemaks läinud see, et kohtumine tehakse 23. või 25. detsembril. Minul isiklikult näevad need päevad küllaltki samasugused välja kui jõululaupäev," ütles Tobre.

On jõuluvanasid, kes lõpetavad hooaja juba 24. kuupäeval, aga ka neid, kes on nõus kuni aastavahetuse õhtuni kodudes käima.

Kellel pole jõuluvana võimalik tellida, saavad laenutada jõuluvana kostüümi. Tallinnas küsitakse laenutuse eest alates 30 eurost. Paraku ei pruugi laenutusteski praegu enam vabu kostüüme järel olla. Näiteks Maskeraadi kostüümilaenutuses küsitakse jõulukostüümi laenutamise eest 30-43 eurot, kuid paljud kostüümid on vahemikust 22. kuni 27. detsembrini juba broneeritud.

Kaubandusvõrgust leiab jõuluvanakostüüme väga laias hinnavahemikus: võimalik on soetada alla 10-euroseid, aga kõvasti üle saja euro küündiva hinnaga komplekte.