Pildid: Saue vallas valiti välja Saue linna uue ja moodsa keskuse võidutöö

Saue linnas raudtee kõrval asuva arendusala omanik Estera Saue kuulutas juulis välja uue elurajooni planeerimisvõistluse, et leida uue elurajooni keskusele parim lahendus. Uus elurajoon ja linna keskus tuleb Kuuseheki tänavalt vaadates teisele poole raudteed.

Uude elurajooni ehitatakse 1200 korterit, investeeringu suuruseks on veerand miljardit eurot. Ala suuruseks on ligikaudu 39 hektarit.

Planeerimisvõistluse võitus PIN Arhitektide töö "Teekond". Žürii, kuhu kuulusid nii arendaja kui ka valla esindajad, lisaks arhitektid, leidis, et PIN arhitektid on oma planeeringulahenduses olnud kõige traditsioonilisemad ning on soovinud arendada edasi tänase Saue aedlinna kontseptsiooni.

Samuti märkis žürii, et keskuse süda on PIN arhitektide töös selgelt kõige silmapaistvam ja neljast planeerimisvõistlusel osalenud tööst parima lahendusega. Suurt linnaväljakut ümbritsevad ärihooned, samuti on tagatud head ühendusteed raudteepeatuse ning ülejäänud alaga.

Uude rajooni rajatakse keskväljak koos kultuurimaja, tervisekeskuse, büroohoonete ja äridega. Avalikud ja ärihooned on kavandatud paralleelselt raudteega, kus asuvad kauplus ja kool. Lasteaed on viidud planeeringuala keskele. Lisaks keskväljakule rajatakse roheväljak.

Raudtee pool asuvat linnaväljaku serva ääristavad esimese korruse äripindadega ja kohvikutega büroohooned, kohalikele elanikele mõeldud koostöötamisruumidega töö- ja tehnoloogiakeskus. Põhjapoolse roheväljaku ümber paiknevad kultuurihoone/kinomaja, huvikoolidega noortekeskus, tervisekeskus ja ujula ning kaks üürikorterite hoonet, selgub võidutööst. Kõrgeimad, viiekorruselised hooned asuvad planeeringu järgi keskusel lähedal. Alale on planeeritud ka kergliiklusteed.

Planeeringu järgi rajatakse uus keskusala kümnes etapis. Esimene etapp saab olema raudteeäärne keskusala ja 96 korteri ehitus.

Estera Saue üks omanikest Ülo Adamson on varem öelnud ERR-ile, et arendus saab olema Saue linna laiendus, kuhu on plaanis luua peamiselt noortele peredele mõeldud kvaliteetse keskkonnaga uus linnaruum.

Adamsoni sõnul soovitakse kopp maasse lüüa 2026. aastal. "Arvestades arendusala suurust, võtab kogu ala valmimine kindlasti mitu aastat aega. Täpsem ajagraafik selgub edasiste tööde käigus," ütles ta.

Kogu investeeringu suuruseks hindas Adamson 250 miljonit eurot.

Äriregistri andmeil on arendaja Estera Saue osanikud Ülo Adamson, Raul Kirjanen ja Anders Anderson. Ettevõte omandas mullu Saue vallas kinnistud, mille kogupindala on 78,6 hektarit.

Saue vallavanem Andres Laisk ütles, et valla vaates võiks uus elurajoon valmis saada lähima 10 aasta jooksul.

Praegu elab Saue linnas veidi üle 6000 inimese, kuid linnas puudub endiselt atraktiivne keskuseala. Saue on jäänud endiselt aedlinlikuks – suure osa linnast moodustab väikeste kinnistutega eramute piirkond, Laagri pool on suurte tööstushoonete poolt domineeritud ala. Raudtee ääres asuvad mõned nõukogudeaegsed paneelkortermajad, viimastel aastatel sinna ehitatud ka uusi kortermaju.

Valla pikem plaan on Saue linn kokku kasvatada Tallinna piiril asuva Laagriga. Valla arengukavas on kirjas, et Tallinna piiri ääres asuv Laagri, Saue linn ja Alliku küla kasvavad tulevikus kokku üheks suureks linnaliseks piirkonnaks. Uus elurajoon on samm selles suunas, jäädes Saue linnast vaadates Laagri poole.

Saue asub linnulennult Tallinnast viie kilomeetri kaugusel. Saue vald on Tallinna järel Harjumaa suurim omavalitsus, kus elab üle 25 000 inimese.