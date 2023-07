Saue kasvab mühinal: linna planeeritakse uut elurajooni 1200 korteriga

Tallinnaga külgneva Saue valla keskusesse Saue linna kavandatakse ehitada uus elurajoon, kuhu ehitatakse 1200 korterit, investeeringu suuruseks on veerand miljardit eurot. Valla pikem plaan on Saue linn kokku kasvatada Tallinna piiril asuva Laagriga.

Saue linnas raudtee kõrval asuva arendusala omanik Estera Saue kuulutas sel nädalal välja uue elurajooni planeerimisvõistluse, et leida uue elurajooni keskusele parim lahendus. Uus elurajoon tuleb Kuuseheki tänavalt vaadates teisele poole raudteed.

Estera Saue omanik Ülo Adamson nimetas arendust Saue linna laienduseks, kuhu on plaanis luua peamiselt noortele peredele mõeldud kvaliteetse keskkonnaga uus linnaruum.

"Alale kerkivad kortermajad, ridaelamud, eramajad ning äripinnad. Täpsemad mahud selguvad detailplaneeringu protsessi käigus," lausus ta. Vallaga kokkuleppel korraldataksegi nüüd ala keskusele arhitektuurikonkurss.

Saue vald on arendajaga planeeringu algatamiseks koostööd teinud juba üle aasta ning valla nägemuses peab pea 40-hektarilisele alale kerkima terviklik elukeskkond koos keskusala ja linnaruumiga, ütles ERR-ile vallavanem Andres Laisk.

Seega peaks alale kerkima näiteks kool, staadion, lasteaed, mängu- ja spordiplatsid ning jalg- ja jalgrattateedega tänavavõrgustik. "Kindlasti kaasneb ala suurust ja senist kasutust arvestades sellega arvestatav investeering taristusse, sealhulgas tänavavõrgustikku. Raudteepeatuse lähedus on väga oluline ja peab soosima inimeste senisest suuremat ühistranspordi kasutust," lausus Laisk.

Olemas on ka reservmaa ärihoonete ehitamiseks ning valla maa, kuhu peaks tulema kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna teenused.

Uue linnaosa ehitus algab 2026

Adamsoni sõnul soovitakse kopp maasse lüüa 2026. aastal. "Arvestades arendusala suurust, võtab kogu ala valmimine kindlasti mitu aastat aega. Täpsem ajagraafik selgub edasiste tööde käigus," ütles ta.

Kogu investeeringu suuruseks hindas Adamson 250 miljonit eurot.

"Seda rahastatakse mitmes etapis, kaasates lisakapitali investoritelt ja pankadelt," lausus ta, lisades, et Saue valla täpsem roll selles projektis selgub detailplaneeringu protsessi käigus ning arenduslepingu sõlmimisel.

Maksimaalselt võib planeeringualale rajada 1200 korterit, ehitada on plaanis nii eramuid, paarismaju kui ka ridamaju.

Laisk ütles, et valla vaates võiks uus elurajoon valmis saada lähima 10 aasta jooksul.

Äriregistri andmeil on Estera Saue osanikud Ülo Adamson, Raul Kirjanen ja Anders Anderson. Ettevõte omandas mullu Saue vallas kinnistud, mille kogupindala on 78,6 hektarit.

Saue ja Laagri kasvavad kokku

Valla arengukavas on kirjas, et Tallinna piiri ääres asuv Laagri, Saue linn ja Alliku küla kasvavad tulevikus kokku üheks suureks linnaliseks piirkonnaks. Uus elurajoon on samm selles suunas, jäädes Saue linnast vaadates Laagri poole.

"Juba praegu ulatuvad Laagri aleviku ja Saue linna piirid kokku ning jõudsalt areneb kaht asumit piiridel ühendava äripargi väljaarendamine, kuhu tuleb arvukalt töökohti. See kindlasti samas ei tähenda seniste piirkonna erinevate identiteetide kadumist, aga funktsionaalsele koostoimimisele lisab see oluliselt kaalu," lausus vallavanem Laisk.

Saue vald on Tallinna järel Harjumaa suurim omavalitsus, kus elab üle 25 000 inimese. Valla keskuses Saue linnas elab 6000 inimest.