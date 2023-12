Saaremaa paradoks: külastajate arv kasvas, majutajad räägivad kahanemisest

TS Laevad loodavad tänavuse aastaga teha rekordi ehk et nii palju reisijaid kui sellel aastal pole parvlaevadega Hiiumaale ega Saaremaale varasema seitsme tegutsemisaasta jooksul kunagi sõitnud.

"Meie ennustuste kohaselt tuleb meie tegevusaja rekordaasta reisijate arvus. Meie andmetel selle tõusu kokku teevad kõik segmendid: välisriikide turistid, püsielanikud, ka tavalised Eesti kodanikud, kes reisivad saarte vahet. Kõik need segmendid on kasvanud. Aga meie loomulikult ei jälgi seda, kui kaua need inimesed saarel aega veedavad, et kas nad on ühe päeva, kolm päeva või viis päeva. Meie lihtsalt näeme reisijate arvu, kes meie laevadega üle sõidavad," lausus TS Laevade juhatuse liige Katrin Aron.

Paraku laevafirma positiivne statistika kuidagi majutuses ei kajastu.

"Me oleme ise teinud statistikat, et eestlaste osakaal on kuni 15 protsenti kahanenud sel aastal, õnneks on välismaalasi olnud rohkem. Mis turistidesse puutub, siis kindlasti on meil suur hulk külaliskortereid, mille kohta on raske statistikat teada ja ilmselt kõige täpsem see ka ei ole. Aga hotellid ei ole sel aastal kasvanud keegi," ütles majutusettevõtja Terje Nepper.

"Tõenäoliselt on see seletatav asjaoluga, et käiakse endiselt, aga ei ööbita nendes majutusasutustes. Meil ju ligi pooled on ööbinud nagunii sõprade, tuttavate, sugulaste või vanaema diivani peal. Tõenäoliselt see protsent on kasvanud. Ja majutuste tagasiside on ka see olnud, et on keeruline, on ohumärke. Ja kui majutuse nad veel suudavad müüa, siis näiteks spaahotellidel, kellel on ka lisateenuseid, on müük ka kahanenud," lausus Saaremaa valla turismiturunduse peaspetsialist Kristina Mägi.

Aastatagusega võrreldes on tänavu 11 kuuga Saaremaale-Muhumaale sõitnud 83 000 inimest enam, saarlaste endi osakaal üleveol jääb pisut alla veerandi kõigist sõitjatest.