Suursaarte praamiühenduses ilmselt olulisi muutusi ei tule

Mandri ja suursaarte laevaühenduse pakkumisest aastast 2026 oli hanke protsessil huvitatud mitu ettevõttet, kuid pakkumise tegi vaid riigi enamusosalusega börsifirma Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad. Kui vigu ei leita, jätkab ettevõte liini teenindamist vähemalt aastani 2033 suuremate muutusteta.

"Suurt sisulist teenuse muutust ei ole. Jääme samamoodi sõitma mandri ja suursaarte vahel ja püüame seda teha parimal ja säästvaimal viisil," ütles TS Laevad juht Indrek Randveer.

Üle poole parvlaevaliikluse tulust tuleb maksumaksja toetusest. Möödunud aastal üle 36 miljoni euro suuruste tulude juures moodustas dotatsioon üle 20 miljoni euro. Seejuures teenis ettevõte ärikasumit ligi 10 miljonit eurot. Uue hankega peaks TS Laevade kasum tulevikus madalam olema.

"Põhikriitika, mis suursaarte vahelise parvlaevaühendusega tuli, oligi see, et vedajal on meeletu kasum ja ikka soovitakse hinda tõsta, ikka on dotatsioonivahendeid puudu. Nüüd me loodetavasti oleme selle mure mingilgi määral ära lahendanud. Kasumimarginaal ei tohi olla üle kaheksa protsendi," ütles regionaalminister Madis Kallas.

"Pakkumine sai riigile tehtud nüüd selline, millega võib olla riik rahul. Ja teiselt poolt, millega võib olla Tallinna Sadama aktsionär rahul," rääkis Randveer.

Saaremaa ettevõtjad on senise parvlaevaühendusega rahul, aga soovivad, et jätkuvalt kataks maksumaksja suurema osa parvlaevade kulust.

"Ega me täna ikka 100 protsenti rahul ei ole. Me tahame kindlasti, et see hind täna, mis meil on kehtestatud, mitte mingil juhul ei muutuks kõrgemaks. Me muidugi loodame, et see läheks meile soodsamaks, meie külalistele soodsamaks. Aga vähemalt peab see jääma samale tasandile," rääkis Saaremaa Ettevõtjate Liidu juht Robert Pajussaar.

Aastast 2033 peaksid suursaarte ja mandri vahel hakkama sõitma senisest keskkonnasäästlikumad alused.