Vatikan andis tingimusliku loa samasooliste paaride õnnistamiseks

Vatikan kiitis esmaspäeval heaks samasooliste paaride õnnistamise tingimusel, et see ei ole katoliku kiriku ametlik riitus ning seda ei viida läbi abielu sõlmimisel ega kooselu registreerimisel.

Paavst Franciscuse heakskiidu saanud dokumendiga toetab Vatikan "paaride õnnistamise võimalust ebatüüpilistes olukordades ja samasooliste paaride puhul".

"Ei tohiks takistada ega keelata kiriku lähedust inimestele igas olukorras, milles nad võiksid otsida jumala abi lihtsa õnnistuse kaudu," märkis Vatikan.

Ent samas ei muuda see katoliku kiriku hoiakut samasooliste abielu ega muude liitude suhtes. Kirik jääb seisukohale, et abielu on vaid mehe ja naise liit eesmärgiga saada lapsi.

"Õnnistamist ei tohi viia läbi samaaegselt kooselu registreerimisega ning see ei tohi olla sellega seotud."

Vatikani usulise osakonna, mis koostas dokumendi teksti, juhti tsiteeriti sissejuhatuses, öeldes, et tegemist on Vatikani õnnistamiste seisukoha laiendamise ja rikastamisega, mis tugineb kõigile avatud kiriku põhimõtet toetava paavst Franciscuse pastoraalsel nägemusel.

Aastal 2021 teatas Vatikan, et kirikul ei ole voli õnnistada samasoolisi liite, sest jumal ei saa õnnistada pattu.

Esmaspäevase avaldusega jäädi sisulises plaanis sama põhimõtte juurde.

"Vältimaks igasugust segadust või skandaali", siis samasooliste paaride õnnistamist ei saa läbi viia mingisuguse riideeseme, žesti või sõnadega, mis on kohased abielule, märkis kirik.

"Selline õnnistus võib selle asemel leida oma koha muudes kontekstides, näiteks külaskäigul pühamusse, kohtumisel preestriga, grupiviisilise palveütlemise käigus või palverännaku ajal," seisis dokumendis.