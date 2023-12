Osa sektoreid saab puhkeaja pikendamise nõudega valusamalt pihta

Euroopa Kohtu 2. märtsi otsus muudab päevast ja nädalast puhkeaega reguleerivate seadusesätete tõlgendust, pikendades nädalast kohustuslikku puhkeaega neile, kes töötavad graafiku alusel. Töötajatele tähendab see tervitatavat võimalust saada rohkem aega enda tarvis, tööandjatel teeb see aga elu keeruliseks. Nii näiteks teatas Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), et graafikute pikenedes tuleb palgata uusi töötajaid, neid aga pole kusagilt võtta.

"Ka TLT võtaks päeva pealt tööle sada bussijuhti, keda lihtsalt Eesti tööjõuturul pole, sama olukord on ka teistel vedajatel, sest meil paraku on selles valdkonnas tööjõupuudus," rääkis TLT juhatuse liige Andrei Novikov.

Murelikult vaatavad jaanuari ka haiglad, kus on samuti tööjõunappus ja arstid jagavad end niigi mitme haigla vahel.

"Valida on sisuliselt kahe asja vahel - kas teed vähem tööd, sulged valveringe või sulged raviasutusi, mida kindlasti teha ei saa, sest inimesed vajavad 24/7 valmisolekus haiglaid ja kiirabi. Või teine variant, et katsud leida muid võimalusi, milleks on aga käed kaunis lühikesed," rääkis haiglate liidu juht Urmas Sule.

"Loomulikult me püüame arutada, millised on variandid ja loomulikult ka nii, et me sotsiaalpartnerid saaks aru, miks me nende ettepanekutega välja tuleme. See on meil täna aktiivselt töös, aga ei taha praegu konkreetseid kohti öelda".

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töösuhete poliitika osakonna juht Liis Tõnismaa kinnitas, et kokkuleppel ametiühingute ja tööandjatega jaanuarist tööinspektsioon kedagi veel trahvima ei hakka, selle asemel kogutakse infot, millistes valdkondades hakkab pikema puhkeaja nõue mõjutama negatiivselt teenuste kättesaadavust. Tervishoid on üks sellistest, tõdes Tõnismaa.

"See on kindlasti üks valdkond, milles tööinspektsioon need konkreetsed graafikud ka ette võtab ja lahendusi otsima hakkab. Võimalik, et tulemus ongi see, et neil on väga keeruline ja selle pinnalt on variant leida lahendusi, mis on konkreetselt sektoripõhised. Tahame esialgu aru saada, kus need valdkonnad on, kus need suuremad probleemid tekivad."