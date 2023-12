Ieva ja Toomas Hendrik Ilves lahutasid abielu

"Selles jõulueelses meeleolus pean sügava kurbusega teatama, et meie ligi kaheksa aastat kestnud abielu abikaasa Toomas Ilvesega on lõppenud. Ükski hetk ei sobi sellisteks otsusteks, kuid praegu on pärast pikka mõtlemist ja Toomase valiku austamist mulle selge, et tulevikus läheme igaüks oma teed, hoolitsedes koos laste heaolu eest," ütles Ieva Ilves.

Ilves lisas, et ta on südamest tänulik Eestimaa inimestele, kes ta soojalt ja alati lahkelt vastu võtsid nii Tallinnas kui ka maal.

"Olen end Eestis alati koduselt tundnud. Oled olnud digimaailma inspiratsiooniks ja eeskujuks. Olen teilt palju õppinud ja jagan jätkuvalt kogemust, eriti tehnoloogiasektoris, kaugemale maailma - praegu Ukrainas töötades. Suur aitäh, kallid eestlased," ütles Ieva Ilves.

Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Kupce laulatati Halliste Püha Anna kirikus 2. jaanuaril 2016. Neil on ühine laps, poeg Hans Hendrik Ilves, kes sündis novembris 2016.

Esimest korda abiellus Toomas Hendrik Ilves Ameerikas psühholoog Merry Bullockiga 1981. aastal. Paari lahutus jõustus 2004. aastal. Samal, 2004. aastal abiellus Toomas Hendrik Ilves Evelin Int-Lambotiga, kellega lahutas abielu 2015. aastal.