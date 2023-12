Islandi vulkaani väävlipilved võivad üle Baltikumi ka Soome jõuda

Kolmapäeval jõudsid väävlipilved Norrasse.

Teadlaste sõnul ei ole väävlipilved tervisele kahjulikud ning Skandinaavia kohale saabunud õhus on vääveldioksiidi nii vähe, et selle lõhna ei pruugi tunda.

Yle meteoroloog Elias Paakkanen selgitas, et väävlipilved liiguvad koos õhuvooludega Islandilt Taani suunas ja sealt edasi läbi Põhja-Saksamaa, Põhja-Poola ja Baltikumi Soome lõuna- ja keskosa suunas.

Islandi võimud hoiatavad, et uudishimulikud inimesed ei läheks vulkaanile liiga lähedale. Teisipäeval sattusid hobilendurid juhuslikult hättasattunud seiklejate peale.

"Ja kui me lähemale jõudsime, umbes viie kilomeetri kaugusele purskest, märkasime taskulampi või mingit tuld ja siis nägime veel ühte. Nägime, et üks neist oli suunatud otse meie poole ja vilgutas meile hädasignaal, nagu SOS morsekoodi signaali, mis koosneb kolmest välgatusest – kolm lühikest välku, kolm pikka ja kolm lühikest. Me arvasime, et on üsna imelik näha kedagi seal

pilkases pimeduses. Ümberringi ei midagi, sinna ei vii teid," kirjeldas lennukipiloot Ernir Snaer Bjarnason.