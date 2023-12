Islandi pealinnast lõunas hakkas purskama vulkaan

Instituudi täpsustuse kohaselt leidis vulkaanipurse aset riigi edelaosas asuval Reykjanesi poolsaarel.

"Reykjanesi poolsaarel on alanud vulkaanipurse. Seda on näha muu hulgas veebikaameratest," seisis teadaandes.

Lähedalasuv Grindaviki linn evakueeriti võimaliku purske kartuses juba novembri alguses. Sündmuskoht asub Reykjavikist mõnikümmend kilomeetrit lõuna pool.

Island on nädalaid olnud kõrgendatud valmisolekus võimaliku purske suhtes pärast edelapoolsaarel toimunud intensiivset seismilist aktiivsust.

Purskele eelnes terve seeria väiksemaid maavärinaid.

"Laava voolab lõhest maapinnale kiirusega umbes 100-200 kuupmeetrit sekundis, mis on kordades suurem kogus võrreldes poolsaarel viimastel aastatel toimunud pursetega," täpsustas meteoroloogiainstituut.

Keskööl kohaliku aja järgi hinnati lõhe pikkuseks umbes neli kilomeetrit.

Soome meteoroloogiainstituudi seismoloog Kristin Jonsdottir ütles Islandi rahvusringhäälingu raadiojaamale RUV, et purske kestust on raske hinnata.

"Intensiivsuse ja suuruse põhjal on tõenäoline, et see kestab kauem, kui kolm nädalat," ütles teadlane.

Jonsdottiri sõnul on pursked tavaliselt kõige tugevamad algfaasis.

Grindaviki linnapea Fannar Jonassoni sõnul ei tulnud purske asukoht üllatusena.

"Teadlaste sõnul oli see koht purske jaoks kõige tõenäolisem. Ajastus oli üllatav, sest asjad olid juba rahunema hakanud," ütles Jonasson rahvusringhäälingule.

Kohalik politseijuht Ulfar Ludviksson on kindel, et Grindavikis ega purskekoha vahetus läheduses asuvas Svartsengi elektrijaamas inimesi purse alguse ajal ei viibinud.