Bulgaaria parlament piiras venemeelse presidendi õigusi

Bulgaaria parlament toetas kolmapäeval ulatuslikku põhiseaduse reformi, millega tugevdatakse valitsuse sõnul kohtusüsteemi sõltumatust. Venemeelne opositsioon ja president kritiseerisid aga muudatuste paketti, sest see piirab presidendi õigust määrata ametisse peaministri kohusetäitja.

Osade muudatuste näol on tegemist pikaajaliste Euroopa Liidu nõudmistega. Üks selline muudatus on peaprokuröri volituste piiramine. Samuti lubavad põhiseaduse muudatused kandideerida parlamenti topeltkodakondsusega inimestel, vahendab Euractiv.

"Need muudatused tagavad, et Bulgaaria jääb aktiivseks EL-i liikmeks, et Bulgaaria jääb parlamentaarseks vabariigiks, mis tähendab pluralismi ja arvamuste paljusust, mitte üksikisiku poolt langetatavaid otsuseid," ütles Bulgaaria justiitsminister Atanas Slavov.

Bulgaaria venemeelne opositsioon ja riigi president Rumen Radev lubasid juba esitada kaebuse muudatuste vastu põhiseaduskohtusse.

Radev on saanud viimaste aastate Bulgaaria poliitilise kriisi ajal kasu senistest põhiseaduse sätetest, mis andsid talle laia otsustusõiguse peaministri kohusetäitja määramise üle. Nüüdsest saab president valida peaministri kohusetäitja ainult põhiseaduses nimetatud riigiametnike seast.

Venemeelsed Bulgaaria sotsilalistid ja parempopulistlik erakond Vazraždane kritiseerisid enim aga muudatust, mis lubab topeltkodakondsusega bulgaarlastel kandideerida parlamenti. Vazraždane sõnul ei kuulu muudatuse järel Bulgaaria enam bulgaarlastele.

Muudatust arvustas ka Radev, kuigi veel neli aastat tagasi toetas ta topeltkodakondsusega inimeste poliitiliste õiguste laiendamist.