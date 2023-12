Võrklaev: Elektrilevi investeeringute kasvuga kerkib paratamatult ka võrgutasu

Elektrilevi esimees Mihkel Härm käis sel nädalal välja idee muuta tariifiarvestust, nii et selle aluseks ei oleks enam varade finantsiline jääkväärtus, vaid asendusväärtus, sest nii suureneks nende investeerimisvõimekus tunduvalt. Konkurentsiameti arvutuste kohaselt tooks selline muudatus kaasa minimaalselt ligi 2,5-kordse võrgutasude tõusu.

ERR uuris Mart Võrklaevalt, kes on rahandusministrina Elektrilevi emaettevõtte Eesti Energia üldkoosolek, kui mõistlikuks ta sellist plaani peab. Võrklaev ütles, et riik omanikuna äriühingute sisemistesse investeeringuotsustesse ei sekku – riigi osalus ja tururegulatsioon on lahus.

"Selge on see, et vilkuvad lambid ja voolukatkestused ei tohiks olla täna niivõrd ulatuslik probleem ning olukorra muutmisega tuleb jõuliselt tegeleda," lisas ta.

Võrklaev rääkis, et Elektrilevi eesmärk on suunata vahendeid võrgukindluse suurendamisse, kuid kuidas seda teha, nõuab põhjalikku lahkamist. Üks võimalusi on Härmi väljakäidud variant ehk tariifimetoodika muutmine, et tasu jaguneks kõigi tarbijate vahel võrdeliselt tarbimisega.

Minister märkis, et riik mõtleb siin kaasa ja järgmise nelja aasta jooksul on Elektrilevile ette nähtud riiklikud investeeringud. Lisaks soovib ta valitsuselt heakskiitu mitme Eesti Energia tütarettevõtte, sealhulgas Elektrilevi osaliseks börsile viimiseks, mis võimaldaks kapitali kaasata ja ettevõtte investeerimisvõimekust lühiajaliselt suurendada.

"Täiendavad sammud on siiski vajalikud, sest sõltumata sellest, kas investeeringuraha paigutab Elektrilevisse riik või eraomanikud, toob suurem investeeringute maht paratamatult kaasa ka võrgutariifi suurenemise," ütles Võrklaev.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm on varem ERR-ile öelnud, et arengukava kohaselt peaks Elektrilevi järgmistel aastatel investeerima töökindluse tõusu 150-200 miljonit eurot aastas. Praegu kehtiv tariif tagab investeeringuteks 34 miljonit eurot aastas, kuid asendusväärtust kasutades kasvaks investeerimisvõimekus üle 250 miljoni euro aastas.

Konkurentsiamet on teinud Elektrilevile ettekirjutuse seoses ulatuslike elektrikatkestustega, sest tuvastas järelevalvemenetluse käigus hulga puudusi võrguühenduse katkestuste likvideerimises ja kriisijuhtimises.

Amet tuvastas, et tänavu novembris ja detsembris olid rikked tingitud peamiselt sellest, et Elektrilevil on puudujääk liinikoridoride hoolduses ning hooldusvajadusega liinikoridorid on Elektrilevil 28 protsendi ulatuses hooldamata jäänud, mistõttu murduvad tugeva tuule või suure lume korral puud, mis põhjustavad laiaulatuslikke elektrikatkestusi.

Konkurentsiamet viib läbi eraldi menetluse, mille käigus hindab investeeringuid, mille Elektrilevi on juba teinud või plaanib tulevikus teha võrgu varustuskindluse tagamise nõuete täitmiseks.