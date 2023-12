Tallinna loomaaeda külastas jõuluvanade delegatsioon

Pühade ajal käib loomaaias päris palju külastajaid, räägivad loomaaia töötajad. Eestimaa jõuluvanade ühenduse delegatsiooni saabumine meelitas veelgi rahvast juurde. Kõigepealt külastasid jõuluvanad laste loomaaeda

Alpakad ja lambad said jõuluvanadelt maiustamiseks kuuse. Loomade jaoks tähendavadki jõulud pigem rikkalikumat kõhutäit, ütles laste loomaaia talitaja Saskia Suurmets.

"Ega nad muidu väga aru ei saa, kui me ise neile midagi ei too. Jõuluvanad tõid neile kuuse. Ega nad muidu ei mõista, et jõulud on," ütles Suurmets.

Loomaaias saab liikuda mitut moodi – jalutades või kelgul. Jõuluvanadel oli kaasas jõulusaan.

Järgmised maiuspalad olid valmis seatud elevant Karli jaoks.

Jõuluvanad pidasid ka kõne ning tuletasid meelde, et mitte vaid loomaaia loomad ei vaja jõulude ajal tähelepanu, vaid ka kodused neljajalgsed lemmikud, keda samuti ei tohi pühadeaskelduste ajal unustada. Neilegi teeb teeb maius rõõmu.