Tallinn kulutas ametnikele preemiate maksmiseks vähemalt 900 000 eurot

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles novembris pealinna tuleva aasta eelarvet tutvustades, et kriisi ajal tuleb inimesi toetada ja majandusse investeerida. Kui vaadata linnavalitsuses värskelt allkirjastatud personalikäskkirju, ilmneb, et esimeses järgus on võetud sihiks linnavalitsuse ametnike toetamine.

Linna palgal olevate inimeste preemiasummasid jäävad vahemikku mõnesajast eurost kuni ligi 5000 euroni.

Linnakantselei töötajate seast sai tulemustasu 82 inimest, kellest suurimad preemiad said näiteks linna sisekontrolör – 4850 eurot, Tallinna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja, kellele makstakse lisatasu 4200 eurot, ja sama teenistuse õigusloome osakonna juht, kes saab 4400-eurose preemia. Ka linna sisekontrolöri teenistuse järelevalveosakonna juhatajat premeeritakse 4000 euroga.

Ka paljud linna palgal olevad juristid saavad preemiaks 2000–3000 euro kanti jääva summa ja lisatasu jätkub ka spetsialistidele ja dokumendihalduritele.

Kõlvarti nõunikele makstakse kokku üle 10 000 euro tulemustasusid, suurim neist on linnapea büroo juhi tulemuspalk – 3530 eurot.

2000–3000 euro vahele jäävad ka abilinnapeade nõunike tulemuspalga summad. Näiteks abilinnapea Vladimir Sveti abi ja nõunike preemiad jäävad vahemikku 1880–2600 eurot ning Kaarel Oja büroo nõunik Natalie Mets saab tulemustasuks 2750 eurot. Tiit Teriku büroo nõunik saab 2300 ja abi 1830 eurot preemiat.

Helde preemiakülv tabab ka munitsipaalpolitsei töötajaid, kellele jagatakse kokku 238 500 eurot tulemuspalka. Näiteks juriste ootab 2600-eurone preemia, paljude spetsialistide ja inspektorite preemiasumma jääb 1000–2000 euro vahemikku ning mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhatajat premeeritakse 3350 euroga.

Lisatasust ei jää ilma ka linnaasutuste juhatajad, kelle preemiasumma on kokku 57 620 eurot. Vene kultuurikeskuse juht Eduard Toman saab 2950 eurot ja Tondiraba spordikeskuse juht Elena Glebova 2740 eurot. Linnaarhiivi juhatataja Küllo Arjakas pälvib 4180-eurose ja Tallinna Turgude juhataja Kersti Otteson 3220-eurose tulemustasu. 6000 eurot saab aga tulemustasu Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti projekteerimise ja ehituse osakonna projekteerimise projektijuht.

Keskkonna- ja kommunaalametis kulub preemiateks üle 276 000 euro. Botaanikaaia töötajate preemiasummad jäävad vahemikku 200–1000 eurot ning loomaaiatöötajatel paarisajast kuni 2600 euroni.

Pirita linnaosavalitsus jagas preemiateks 43 392 eurot, millest suurimad summad lähevad Pirita linnaosavalitsuse haldussekretärile – 3000 eurot, ja linnaosavalitsuse linnamajanduse osakonna juhatajale – 2700 eurot.

Nõmme linnaosavalitsus kulutab tulemustaludeks üle 60 000 euro. Linnaosavanema asetäitja preemia on 1800 eurot, arhitekt saab 1550 eurot ja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 2200 eurot. Linnaosa haldussekretär saab palgalisa 2860 eurot ning raha jagatakse ka Valdeku saun-spordihoone ja Nõmme vaba aja keskuse töötajatele, kus preemiasummad jäävad mõnesaja kuni 1650 euro vahele.

Haabersti linnaosavalitsus maksab tulemustasusid 35 119 eurot, millest suurima summa, 1800 eurot saab linnamajanduse osakonna juhataja.

Lasnamäe linnaosavalitsuses kulus preemiatele 11 935 eurot. Mustamäel maksti preemiateks 4520 eurot ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses 9300 eurot, mis jagunes nelja inimese vahel.

Kesklinna linnaosavalitsus maksab 2220 eurot tulemustasu kesklinna sotsiaalkeskuse juhatajale, 2150 eurot Raua sauna juhatajale ja 2200 eurot kesklinna vaba aja keskuse juhatajale.

Võrreldes ülejäänud preemiasummadega paistavad tagasihoidlikkuse poolest silma pealinnas laste heaoluga tegelevatele spetsialistidele määratud lisatasud. Neile maksab kesklinna linnaosavalitsus preemiaks 130 eurot ning sotsiaalteenuse talituse spetsialistide tulemustasu jääb 80–130 euro vahele.

Lisaks eelnevale leiab pealinna dokumendiregistrist hulga käskkirju, mille sisuks on tulemustasu maksmine, kuid mis on avalikkuse eest suletud, sest kannavad asutusesisese kasutamise templit tähtajaga viis aastat. Niisuguseid salastatud käskkirju on preemiate maksmiseks muu hulgas teinud nii linnaosavalitsused, keskkonna- ja kommunaalamet, Tallinna strateegiakeskus kui ka transpordiamet.

Tallinna personalidirektor Vilve Raik ütles ERR-ile ametnike preemiasadu kommenteerides, et Tallinna linna ametiasutused ei maksa üldjuhul preemiaid ega boonuseid, kuid vastavalt Tallinna linna ametiasutuste palgajuhendile võib töötajale maksta tulemuspalka tööplaanis kavandatud ja temaga kokku lepitud eesmärkide täitmise eest ning eelarves ettenähtud vahendite piires.

"Tulemuspalga maksmise otsuse teevad arenguvestluse põhjal vahetu juht koos asutuse juhiga. Kuna inimeste tulemused on erinevad, on tulemuspalk diferentseeritud," sõnas Raik.

Eelmisel aastal maksis Tallinn tulemuspalka 53 protsendile linnasüsteemis töötavatele inimestele. Selle aasta kohta linnavalitsusel veel koondandmeid ei ole.

Tallinna opositsiooni esindaja Karl Sander Kase (Isamaa) ütles, et nii suures mahus preemiate maksmine näitab, et preemia on pigem 13. palk. Lisaks tõi ta välja, et seaduse järgi ei tohi teavet eelarvest töölepinguga töötavatele isikutele makstud töötasude ning muude tasude ja hüvitiste kohta tegelikult asutusesiseseks kasutamiseks tunnistada.