Üleujutused Saksamaal ei näita raugemise märke

Kuigi vihmasadu on peatunud, koguneb tammide taha jätkuvalt vett. Bremeni ja Alam-Saksi liidumaa piiril Lilienthali külas tamm purunes ja inimesed tuli evakueerida. Majade kaitseks oli tammidena laotud 5000 liivakotti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuue meetri tõusumärgiga lülitume valverežiimile, see tähendab, et valvur on terve päeva tammil, et näha, kas tammid on korras," ütles Dresdeni tuletõrje pressiesindaja Michael Klahre.

Dresdenis Elbe jõel oodatakse veetaseme tõusu üle kuue meetri, misjärel hakatakse jälgima tammide vastupidavust. Lisaks Saksamaale on jõed üle kallaste tõusnud Hollandis, uputades enda alla terveid linnu ja maapiirkonnad.

"Ma arvan, et jään spordihalli ööbima. Võib-olla oleme juba täna õhtul tagasi, ega ei tea, eks näis," ütles Lilienthali elanik Dirk Elgert. "See on loodus, te ei saa selle vastu midagi teha."