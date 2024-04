Venemaal Orskis on tulvavee all üle 2500 elumaja

Venemaal Orenburgi oblastis Orskis on pärast Uurali jõe kaldakaitserajatiste purunemist vee all üle 2500 elumaja ja evakueeritud üle 4200 inimese, teatas oblastivalitsus laupäeval.

"Veetase on oluliselt tõusnud. Ekspertide hinnangul ei ole üleujutuse tipp veel käes," teatas oblastivalitsus sotsiaalmeedias.

Tulvaalal jätkub inimeste evakueerimine. Kohalike võimude teatel oli laupäeva hommikuks Orskis evakueeritud 711 inimest, kogu oblastis on üleujutuste eest evakueeritud 4208 inimest, nende seas 1019 last.

Võimud algatasid kriminaalasja seoses hooletuse ja ohutusnõuete rikkumisega. Kasahstani piiri lähedal asuv kaldavall valmis 2014. aastal.

Üleujutused on mõjutanud sel kevadel ka teisi lähedalasuvaid piirkondi. Teiselpool piiri Kasahstanis ütles president Kassõm-Džomart Tokajev, et tänavused üleujutused on riigi jaoks viimase 80 aasta üks hullemaid loodusõnnetusi.