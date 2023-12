Kuressaare teater töötab aasta lõpus täistuuridel

Juba mitmendat aastat tehakse aasta viimasel nädalal Kuressaare teatris aktiivset teatrimaratoni, kus mõne päevaga mängitakse läbi oma repertuaari paremik. Mõnel päeval jõutakse mängida lausa kolm etendust, mõnel päeval piirdutakse ka ühega ja teatrielamust on jagunud igas eas publikule.

"Siin on üks oma konkreetne põhjus. Üsna paljud mandrisaarlased ja saaremaa külalised tulevad aasta lõpus koju, jõulude paiku ja enne aastavahetust. Ja siis on hea võimalus, mitte küll just kogu repertuaar läbi mängida, aga vähemalt aktiivsed ja mängukavas olevad etendused," ütles Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi.

Kuressaare teatri näitleja Jürgen Ganseni sõnul pole näitleja jaoks probleem mängida ühel päeval üht ja järgmisel teist lavastust.

Teatrirahvas on küll teinud oma aasta viimase nädala üliaktiivseks, kuid teatripublikule on selline lähenemine igati sobilik.

"Võib olla on ka nii, et pärast jõule mõned teatrid puhkavad, aga väga teretulnud on see võimalus vähemalt minu jaoks praegu," rääkis teatrivaatleja Pille-Riin Purje.

"Väga tublid! See on ju suurepärane võimalus vaadata neid Kuressaare teatri repertuaaris olevaid tükke praegu niimoodi järjest. Meie kavatseme siin veeta igal juhul paar päeva ja vaadata homme ka etendust," ütles Rakvere teatri näitleja Tiina Mälberg.

Kellel tekkis nüüd siiski huvi Kuressaare teatrit külastada, peab selle ettevõtmise paraku jätma järgmisesse aastasse. Selleks aastaks on viimased etendused juba välja müüdud.