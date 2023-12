Üleujutused seiskasid Eurostari rongiliikluse

"Eurostari liinid Londonisse ja sealt tagasi on tühistatud ning teenuste osutamisel on tõsiseid viivitusi taristuprobleemide tõttu, mis on põhjustatud üleujutusest ühes Thamesi tunnelis, mis asub St Pancras Internationali ja Ebbsfleeti jaama vahel," teatas ettevõte.

Seni on tühistatud vähemalt 14 reisi Londoni ja Pariisi, Amsterdami või Brüsseli vahel.

See on Eurostari klientide jaoks tänavusel pühadehooajal juba teine löök. 21. detsembril nurjas Prantsusmaa üllatusstreik tuhandete inimeste jõulu.eelsed reisiplaanid.

Seni pole teada, millal raudteeliiklus taastub.