Saksa võimud hoidsid Kölnis ära võimaliku terrorirünnaku

Saksamaa politsei vahistas kolm terrorirünnakute kavandamises kahtlustatavat inimest. Võimud kahtlustavad, et nad plaanisid aastavahetusel terrorirünnakut Kölni katedraali vastu.

Võime teavitati juba varem, et katedraali vastu kavandatakse rünnakut. Võimud hakkasid katedraali ümbruses patrullima juba jõulude paiku ja pidasid aastavahetusel kinni kolm inimest.

Võimud vahistasid kolm tadžikki, kes sõitsid ringi autoga, mis oli täis lõhkeaineid. Ametnikud kahtlustavad, et tadžikid on seotud islamiorganisatsiooniga ISIS, vahendas The Telegraph.

Võimud pidasid tadžikid kinni Nordrhein-Westfaleni liidumaa territooriumil ning otsisid läbi ka kahtlusaluste korterid.