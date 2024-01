Prantsuse ja Saksamaa inflatsioon kasvas detsembris

Prantsuse statistikaameti INSEE teatel kasvasid detsembris hinnad võrreldes aasta taguse ajaga 4,1 protsenti, veel novembris oli sama näitaja 3,9 protsenti. Reutersi küsitletud analüütikud ennustasidki 4,1-protsendilist hinnatõusu.

Kui toiduhindade tõus aeglustus detsembris võrreldes novembriga 7,7 protsendilt 7,1 protsendile, siis energiahinnad tõusid 3,1 protsendilt 5,6 protsendini.

Ka Saksamaal tõusis detsembris inflatsioon. Saksa föderaalse statistikaameti Destatise sõnul kasvasid hinnad detsembris 3,7 protsenti võrreldes aasta taguse ajaga, samas kui novembris oli vastav näitaja 3,2 protsenti. Reutersi küsitletud analüütikud ennustasid veidi kõrgemat, 3,8-protsendilist hinnatõusu detsembris.

Toiduhindade tõus aeglustus detsembris võrreldes novembriga 5,5 protsendilt 4,5 protsendini. Kui veel novembris langesid energiahinnad võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 4,5 protsendi võrra, siis detsembris tõusid energiahinnad juba 4,1 protsenti.

Pärast inflatsiooniandmete avalikustamist tõusis Prantsuse ja Saksamaa riigivõlakirjade tootlus. Kõrgem inflatsioon vähendas investorite lootust, et Euroopa Keskpank (ECB) langetab lähiajal intressimäärasid. Kõrge riigivõlakirjade tootlus on seotud kõrgete intressimäärade ootusega.

"Asjaolu, et tootlus on kasvanud täna, võib olla tingitud just sellest, et [Saksa] inflatsiooniandmed kasvasid," ütles analüütik Michael Weidner Reutersile.

"Soovmõtlemine, et inflatsioon on läbi ega naase, ei vastanud kunagi tõele ning inimesed on alles nüüd hakanud sellega leppima," lisas ta.

Reedel avaldab Eurostat euroala riikide inflatsiooniandmed.