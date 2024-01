Otse kell 11: Keskerakonnast lahkunud poliitikud avavad oma tulevikuplaanid

Vastava kutse saatis meediale praegu veel riigikogu Keskfraktsiooni juhtiv Tanel Kiik. ERR-i uudisteportaal avalikustas neljapäeval, et Kiik ja veel rida riigikogu keskerakondlasi on kaalumas liitumist Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Pressikonverentsil ei osale Jüri Ratas, kes on olnud Kiige peamisi liitlasi ja toetas teda ka erakonna esimehevalimistel. Samuti pole osalejate seas Kersti Sarapuud, kelle nime neljapäeval meedias samuti võimaliku Keskerakonnast lahkujana nimetati. ERR-ile teadaolevalt on Sarapuu praegu Eestist ära ning sisuliselt on ta ikkagi Kiige toetajatega koos ehk avaldus tehakse kuue saadiku nimel.

ERR.ee näitab pressikonverentsi otseülekandes.