Saarts: lahkumiste laine võib Keskerakonna marginaliseerida

Analüütikute hinnangul näitab lahkumiste laine Keskerakonnast, et erakond võib marginaliseeruda. Suuri muutusi Keskerakonna pereheitmine aga poliitilisse seisu kaasa ei too.

Reedel lahkus riigikogu Keskerakonna fraktsioonist kuus liiget ning see on olnud jätk eelmistele lahkumistele. Politoloog Tõnis Saarts ütles, et tegu on murrangulise hetkega erakonna jaoks ja see võib tähendada marginaliseerumist.

"On näha, et temast saab pigem vene erakond – vene emakeelega valijate erakond ja hästi Tallinna-keskne erakond. Ja me teame, et sellised rahvuspõhised ja munitsipaalerakonnad kuuluvad pigem nišiparteide kategooriasse," lausus Saarts.

Riigikogu valimistel sai Keskerakond 16 mandaati, kuid fraktsiooni on jäänud seitse liiget.

"See on ikkagi riigikogu väikseim fraktsioon. Nii et see marginaliseerumise jutt ei tule kindlasti tühja koha pealt," nentis sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo.

Jüristo hinnangul võib Keskerakonna jaoks minna keeruliseks 2025. aasta kohalikud valimised pealinnas.

Eelmistel kohalikel valimistel toetasid erakonda ja Mihhail Kõlvartit ka paljud eestlased. Selleks, et Keskerakonnast saaks taas rahvapartei, peaks erakond tegema läbi taas suure muutuse, ütles Saarts.

"Selleks peab (Keskerakond) taas leidma ühe oma kõige olulisema tugevuse, mis täna on minu meelest kaduma läinud või selgelt kaduma minemas – see et ta suudab ühendada nii eestlaste kui ka venekeelsete inimeste huvid," lausus Saarts.

Jüristo hinnangul ei muuda Keskerakonna pereheitmine praegust poliitilist seisu. Riigi tasandil ei näita praegune koalitsioon lagunemise märke.

"Valimisteni on kolm aastat aega. Praeguses seisus ma ei näe, et kellelgi koalitsioonis peaks selle järele suurt huvi olema," ütles Jüristo.

Jüristo sõnul pole ka märke, et Tallinna võimuliit, kuhu kuuluvad Keskerakond ja sotsid, võiks laguneda. See võiks juhtuda vaid sotside tahtel, kuid küsimus on alternatiivse võimuliidu koosseisus.

Millisel moel saaks selle kokku panna, et see ei sisalda Keskerakonda? Ja ülejäänute jaoks oleks, ma kahtlustan, üsna problemaatiline teha seda viiepäist koalitsiooni koos EKRE-ga," lausus ta.

Saartsi sõnul võivad Keskerakonnast lahkunud tuua sotsidele tõhusat häältesaaki 2025. aasta kohalikel valimistel.

"Ja võib-olla ka euroopa parlamendi valimistel, kui peaks juhtuma näiteks, et sotsidega liitub ka Jüri Ratas," lausus Saarts.