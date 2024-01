Uku Toom: riigikogu teine aseesimees vahetub üsna kindlasti

Veidi enam kui kahe kuu pärast valib riigikogu uue juhatuse ja Uku Toom vaeb, kes nüüd, mil jõujooned on muutunud, võib saada kolmandaks juhatuse liikmeks. On ka võimalus, et Jüri Ratas jätkab, aga selleks on vaja natuke liiga palju eeldusi, märgib Toom.

Riigikogu tavaline traditsioon on, et parlamendi esimees on koalitsiooni esindaja, aga mitte peaministri erakonnast, esimene aseesimees peaministriparteist ja teine suurimast opositsioonierakonnast. Aasta tagasi seda traditsiooni rikuti ja suurim opositsioonierakond EKRE jäeti aseesimehe kohast Keskerakonna ja Isamaa ühiste jõupingutustega ilma ning juhatuse liikmeks jäi seal juba enne valimisi olnud Jüri Ratas.

Nüüd on aasta möödumas ja juhatuse valimised taas ukse ees. Võib arvata, et Lauri Hussar ja Toomas Kivimägi jäävad oma kohale, kuigi esimese tegevuse kohta on ka kriitikat olnud. Aga teise aseesimehe koht on õhus. Võimalikke variante on mitu.

Esimene ja kõige loogilisem võimalus on see, et Martin Helme saab oma koha kätte. Oma 16+1 häälega peaks EKRE suutma selle tagada.

On ka võimalus, et Jüri Ratas jätkab. Aga selleks on vaja natuke liiga palju eeldusi.

Esiteks peab Ratas selle ajani Keskfraktsiooni liikmeks jääma ja fraktsiooni liikmed teda toetama. Teiseks peaks teda toetama Isamaa fraktsioon. Ja ka siis oleksid hääled 17-17. Nii et Ratasele peaksid hääle andma ka mõned lahkunud keskerakondlased, mis pole tegelikult probleem, sest koalitsioonil on hääli üleliia.

Tegelikkus on see, et märtsi lõpuks on Ratas Keskfraktsioonist ilmselt lahkunud ja tema võimalustest mujal pole ilmselt mõtet praegu rääkida. Või loodab ta europarlamenti pääseda ega pea kohta juhatuses enam tähtsaks. Aga olgu kuidas on, miks peaks Isamaa üldse Keskerakonnale hääli andma, pigem võiksid nad loota vastupidisele käitumisele. Lõppude lõpuks on Isamaal praegu riigikogus kümme häält Keskerakonna fraktsiooni seitsme vastu.

Nii jõuamegi kolmanda variandi juurde: aseesimeheks võib saada Urmas Reinsalu. Aga sel juhul tekib küsimus, miks peaksid keskerakondlased teda toetama. Kui, siis ainult põlgusest EKRE vastu. Selleks peaks nüüd EKRE oma käitumisega kaasa aitama. Umbes taoliste avaldustega, nagu äsja tegi Mart Helme, et EKRE ei soovi Mihhail Kõlvarti Keskerakonnaga ühel pildil olla. Sel juhul taas koalitsioonilt mõned hääled juurde ja ongi koos. Muidugi, et EKRE-t tasalülitada, võib ka koalitsioon Reinsalule hääli anda.

EKRE elimineerimiseks on veel seegi võimalus, et koalitsioon võib otsustada võtta omale mõlemad aseesimehe kohad. Lõhestunud opositsiooni korral oleks see võimalik. Nagu algul märgitud, siis nii ei ole kombeks, aga aasta tagasi sai ju juba ühte traditsiooni murtud. Sel juhul võib teise aseesimehe koht minna kolmandale koalitsiooni osapoolele ehk sotsidele ja miks ei võiks siis juhatuse liikmeks saada Tanel Kiik. Igal juhul saabuks juhatusse üksmeel ja kodurahu.