Jüri Ratas välistab europarlamenti Keskerakonna nimekirjas kandideerimise

Kuigi kandidaatide esitamine Euroopa Parlamendi valimisteks algab alles 10. aprillil, on kuulu järgi mõnel erakonnal valminud juba mitu mustandit võimalikust valimisnimekirjast.

"Kui mõne erakonna nimekirjas on mõni üllatav nimi, siis see tõmbab kindlasti meedia tähelepanu, see erakond saab kõvasti meediakajastusi ja see võib väljenduda selle erakonna reitingus," ütles Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Seda, milline võib olla ühe kandidaadi roll, näitasid 2009. aasta europarlamendi valimised, kui Indrek Tarand kogus üksikkandidaadina üle 100 000 hääle, vastandudes parteipoliitikale.

Voogi sõnul on sellist tulemust raske korrata, kuid üksikkandidaatide edu ta ei välista.

"See peab olema isik, kes on hiljuti mingist erakonnast lahkunud ja ei ole leidnud endale veel uut erakonda. Potentsiaalseid isikuid sellele positsioonile muidugi oleks," sõnas Voog.

Üksikkandidaadina võiks kandideerida näiteks keskerakondlane Jüri Ratas, kes on öelnud, et soovib kevadel kandideerida.

"See on üks võimalus, aga ma arvan, et tänases olukorras ma seda väga tõenäoliseks ei pea," ütles ta.

Jüri Ratas välistab kandideerimise ühises nimekirjas Jana Toomiga ehk Keskerakonnas ning lubab teha otsuse selle kuu jooksul.

"Ma olen välja öelnud seda, et ma ei näe kuidagi ühiste väärtustega kandideerimist Jana Toomiga ühes nimekirjas. Ma arvan, et need väärtused väga põhimõttelistes küsimustes on erinevad. Ega siis neid võimalusi väga palju ei ole – kas on üksikkandidaat või mõni muu erakond. Olen öelnud ka seda, et selle kuu jooksul ma selle otsuse teen ja seda ma ka teen," rääkis Ratas.

Ratas ütles 29. detsembril ERR-ile, et eurosaadik Jana Toomi käitumine Kremli-meelseid aktiviste kohtus kaitstes kahjustab nii Keskerakonna kui ka Eesti mainet. Ratase sõnul ei peaks Toom Keskerakonna nimekirjas Euroopa Parlamendi valimistel kandideerima.

Ratast on seostatud nii Isamaa kui ka sotsiaaldemokraatidega. Erakondade esimehed jäävad nii Ratase kui ka teiste nimede osas napisõnaliseks.

"Marina Kaljurand on sotside esinumber neil europarlamendi valimistel. Ja vaadates üldist pilti, siis me läheme seda kahte kohta võtma," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Kuulu järgi hoidvat sotsiaaldemokraadid nimekirja esikolmikus kohta Jüri Ratasele. Läänemetsa sõnul on Ratase kandideerimisest vara rääkida.

"Jah, me oleme kohtunud riigikogus ja rääkinud, aga tõesti, sellest on vara rääkida. Me ei tea, mida Ratas teeb," sõnas Läänemets.

Ratase sõnul on Euroopa Parlamendi valimistest temaga rääkinud rohkem kui kolm erakonda.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ei kinnitanud, kas Jüri Ratas võib tema erakonnas kandideerida.

"Mul sellekohast informatsiooni küll ei ole. Aga kindlasti ma arvan, et nimekirja tuleb nii vanu ja kogenud kui ka värskeid tegijaid," ütles ta. Ta ei kinnitanud ka, kas Isamaa nimekirjas kandideerib Euroopa Parlamenti Juhan Parts.

Riigikogu kuluaarides on nimetatud ka Kersti Kaljulaidi nime, keda parteid oma nimekirjas näha tahaksid. Kaljulaid teatas "Aktuaalsele kaamerale", et tema Euroopa Parlamendi valimistel ei kandideeri.

Euroopa Parlamendi valimised on juunis.