Tallinna on märtsist võimalik valitseda Keskerakonna ja EKRE-ta

Jüri Ratase lahkumise järel Isamaasse on alates märtsi keskpaigast võimalik Tallinnas moodustada võimuliit ilma linna aastaid valitsenud Keskerakonnata ning ka ilma Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnata (EKRE), millega koostöö on välistanud mitu muud erakonda. Kui Raimond Kaljulaid välja arvata, on teised praegu Keskerakonnaga linnas koalitsiooni moodustanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) linnavolinikud siiski ettevaatlikud.

Tallinna linnavolikokku kuuluva Jüri Ratase siirdumisega Isamaasse avanes Tallinnas üle aastate uus võimalus.

Keskerakonnata oleks Tallinna saanud valitseda ka enne, kuid siis oleks pidanud võimupaati mahtuma nii sotsiaaldemokraadid, Eesti 200, Reformierakond kui ka EKRE. Nüüd oleks võimalik linna valitseda ka ilma Keskerakonna ja EKRE-ta.

Kui liita kokku Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Isamaa, Eesti 200 ja fraktsioonitu Taavi Aasa hääled, siis tuleb linnavolikogus kokku 40 häält. Ehk täpselt nii palju, kui on minimaalselt vaja, et uus võimuliit moodustada.

Tõsi, õigupoolest on uus koalitsioon võimalik alles 15. märtsist, kui taastuvad sotsiaaldemokraat Andre Hanimäe volitused linnavolikogu liikmena. Hanimägi oli need detsembri keskel peatanud tervislikel põhjustel.

Kõige innukamalt pooldab Keskerakonna opositsiooni heitmist Raimond Kaljulaid. Ta lausus, et kui ta mõtleb tagasi eelmistele kohalikele valimistele, siis talle ei meenu ühtegi opositsioonierakonda, kes ei oleks ühel või teisel viisil rõhutanud, et kõige parem oleks, kui Tallinna linnas tehtaks vahepeal restart ning Keskerakonda ei oleks enam linnatüüri juures.

Riigikogus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Olen viimastel nädalatel rääkinud väga paljude linnavolikogu liikmetega, olen rääkinud teiste erakondade esindajatega – minu meelest see valmisolek edasi minna nüüd, kus numbrid seda ka toetavad, on täiesti olemas. Minu meelest on olemas ka see valmisolek konstruktiivselt kõnelusi pidada ja otsida ühisosa. Loomulikult on mingeid küsimusi, kus on erinevad nägemused ja arvamused, aga see kõik on ületatav," lausus Kaljulaid.

Sarnaselt Hanimäele on Kaljulaid ise oma volitused linnavolikogu liikmena praegu peatanud, tema asemel on linnavolikogus Jaak Juske. Ühtlasi kuuluvad sotsiaaldemokraatide fraktsiooni veel Jevgeni Ossinovski, Maris Sild, Kadri Kõusaar, Maris Hellrand, Barbi Pilve, Liina Normet ja Tanel Kiik.

Sotside arvates on praegune Tallinna võimuliit olnud positiivne ja tegus

Kuigi Kaljulaiu sõnul pooldab võimuvahetust Tallinnas enamik sotsiaaldemokraatidest, olid teised rahvusringhäälinguga vesteldes siiski tagasihoidlikumad.

Ühise mõttena jäi kõlama, et koalitsioon Keskerakonnaga on osutunud tegelikult positiivseks ja tegusaks ning sotsiaaldemokraadid saavad end nüüd ka olemasolevas koalitsioonis rohkem kehtestada.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Madle Lippus ütles, et vara on uuest võimuliidust veel rääkida ning õigem oleks kogu olukorda kommenteerida märtsis, kui Hanimägi on volikogus tagasi.

"Praegu me oleme jätkuvalt olukorras, mis on nii turbulentne, et muudatusi võib tulla veel igasuguseid ja millal nad võivad tulla – ei oska öelda," ütles ta.

Lippus ütles, et linnal on praegu töötav koalitsioon ning mitmed sotsiaaldemokraatide jaoks olulised asjad, näiteks uute trammide hankimine või täiendavate lasteaedade kavandamine, on praegu töös. Ta lausus, et uus koalitsioon tähendaks ka uute eesmärkide kokku leppimist.

Sild: opositsioonierakonnad pole tõsiseid samme teinud

Linnavolikogu esimees, SDE fraktsiooni aseesimees Maris Sild ütles, et Jüri Ratase lahkumine Keskerakonnast ei tulnud sotsidele üllatusena, kuid seda, milliseid liikumisi veel linnavolikogus võib ette tulla, on keeruline ennustada.

"Kõigepealt tuleb aru saada, kas on olemas reaalne alternatiiv või võimalus, et tehagi teistsugust koalitsiooni. Hetkel ei ole näha, et ka opositsioonierakondadel oleks päris mõtet, et uut koalitsiooni moodustada. Selles suunas pole ühtegi sammu veel tehtud," ütles ta.

SDE Tallinna linnavolikogu esimehe kandidaat on Maris Sild. Jevgeni Ossinovski pühendub tööle riigikogus. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Teine SDE fraktsiooni aseesimees Kadri Kõusaar lausus, et on Keskerakonna kukutamises ettevaatlik, sest alternatiiv oleks ehk liialt parempoolse hõnguga.

Kõusaar ütles, et keegi pole nii naiivne, et eitada, et kuluaarides kohtumised ja arutelud opositsiooni esindajatega käivad, kuid teda ennast pole nendesse kaasatud. Ta nentis, et sotsiaaldemokraatidel on nüüd ka praeguses koalitsioonis jõuõlg.

"Hetkel meil on väga konstruktiivne koostöö ja ütlen enda vähese poliitilise kogemuse pinnalt, tahes tahtmata, kui tulebki uus koalitsioon, siis see on nagu nullpunktist alustamine. Mingeid töid ja asju, mida on alustatud, on raske jätkata sellest samast kohast, toimub mingi seisak," ütles Kõusaar.

Endine keskerakondlane, nüüd SDE liige Tanel Kiik ütles, et kompamisi opositsioonierakondade poolt on linnavolikogus olnud pikalt ning eeskätt huvitab sotsiaaldemokraate see, mis poliitikat nad saavad ellu viia. Ta ütles, et tänane koalitsioon on olnud linna jaoks suuresti töötav, näiteks on positiivne tasuta ühistransport.

"Minu ootus on, et sotsiaaldemokraadid suudavad heas mõttes ära kasutada kujunenud olukorda, kus meie fraktsioon on linnavolikogus kasvanud ja see võimaldab olla ka nõudlikum koalitsioonipartner. Olgu ta praeguses koalitsioonis Keskerakonnaga või muus koalitsioonis tulevikus," lausus Kiik.

Seda, et praegune koalitsioon töötab, nentis ka Andre Hanimägi ning eeskätt peaks otsuste tegemisel silmas pidama Tallinna inimeste heaolu.

Barbi Pilvre ütles, et sotsiaaldemokraadid on praegu olnud oma programmi teostamises üsna edukad, kui vaadata näiteks jalgrattateid, trammiliine või roheteemasid.

"Meie programmi realiseerimise aspektist ma praegu karjuvat vajadust võimuliitu vahetada ei näe," lausus ta.

Taavi Aas ei oleks uue Tallinna võimuliidu vastu

Maris Hellrand lausus, et ta ei välistaks võimalust muutuste peale mõelda, kuid ei kiirustaks sinna ka pea ees sisse. Ta lausus, et nelja erakonna enamusel oleks linnavolikogus vaid õhkõrn enamus ning suurest parlamendipolitiikast on näha, kuivõrd keeruline oleks siis keerulisemaid otsuseid teha ja hääli koos hoida.

Hellrand lausus, et muutunud olukord tähendab seda, et võib-olla õnnestub sotsiaaldemokraatidel oma mõtteid jõulisemalt läbi suruda ka praeguses koalitsioonis.

"Arvan seda, et ehk selle isu võimaliku uue koalitsiooni järele on suurem Reformierakonna ridades. Tegelikult ei ole ma näinud nende poolt ka sellist sisulist initsiatiivi. Olen näinud küll üldsõnalisi üleskutseid, aga mitte sisulist initsiatiivi. Ma ei oskaks öelda, kuivõrd tõsine see soov ja kavatsus sealtpoolt on," ütles Hellrand.

Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimeest Jevgeni Ossinovskit ning erakonna esimeest Lauri Läänemetsa ei õnnestunud ERR-il esmaspäeval tabada.

Fraktsioonivaba saadikuna Tallinna linnavolikokku kuuluv Taavi Aas, kes on praegu ka Jõgeva vallavanem, ütles, et tema oleks valmis uut koalitsiooni toetama.

"Kõikidel erakondadel oleks nendest muutustest võita, sest kui valimistele peaks Keskerakond minema opositsioonis, siis on see hoopis uus Tallinna linna jaoks. Aga veelkord – kõige rohkem on see praegu kinni sotsiaaldemokraatides," lausus Aas.