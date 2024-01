Tallinna opositsioon peab Keskerakonna võimult kõrvaldamist võimalikuks

Tallinna volikogu Keskerakonna fraktsioon on kahanemas, sest nagu ka riigikogus, lahkuvad volikogu fraktsioonist Tanel Kiik ja Andre Hanimägi, kes on praegu oma volitused linnavolikogus peatanud.

Volikogu opositsioon arvab, et praegu võiks olla õige aeg moodustada uus võimuliit, kuhu ei kuuluks Keskerakond. Praegu on pealinna kolaitsioonis sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond.

"Tallinnas peab võimuliit muutuma ja see on reaalne ja võimalik ja pall või võti selle jaoks on sotsiaaldemokraatide käes," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere.

Ka sotsiaaldemokraatide seast kostab arvamust, et võimuliidu võiks välja vahetada.

"Kui selline tahtmine volikogul oleks, siis 48 tunniga või kõige rohkem 72 tunniga oleks võimalik Tallinnas moodustada linnavalitsus, kuhu ei kuulu Keskerakond," sõnas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) liige Raimond Kaljulaid.

Volikogu fraktsiooni esimees, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski ütles, et koalitsioon toimib ja sotsidel on ka tahtmine koos Keskerakonnaga jätkata.

"Meie ridades on neid inimesi, kes eelistaksid teistsugust võimuliitu ka Tallinnas. Aga poliitika on ratsionaalne tegevusvaldkond ja siin meeldib või ei meeldi kategooriad ei ole meie jaoks otsustamise aluseks," rääkis ta.

"Mina arvan, et nad on pragmaatilised. Jevgeni Ossinovski on pikaajalise kogemusega poliitik. Kui sotsid peaksid täna välja ütlema, et jah, me tahame uut koalitsiooni, siis neil poleks ju läbirääkimise positsiooni, et alustada," kommenteeris Isamaa fraktsiooni juht Karl-Sander Kase.

Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et praeguse võimuliidu kukutamine on opositsiooni ammune soov.

"Sellest on alati räägitud, aga see sõltub ka sellest, kas praegune koalitsioon püsib või mitte. Täna ma ei näe ühtegi märki, et see ei peaks püsima," märkis ta.

Vaadates volikogu fraktsioonide suurust, siis saaksid uue võimuliidu moodustada sotsiaaldemokraadid, Reformierakond, Isamaa, Eesti 200 ja EKRE.

Pere sõnul võiks Reformierakonna fraktsioon läbirääkimisi pidada ka EKRE-ga, Ossinovski aga välistab sotsiaaldemokraatide koostöö EKRE-ga.

Selleks, et saaks võimuliidu ilma Keskerakonna ja EKRE-ta, peaks Keskerakonna fraktsioonist lahkuma veel kolm-neli inimest.

"Keegi pole seda teada andnud ja minu teada selliseid plaane ei ole," sõnas Kõlvart.

Pere ja Kase sõnul võib lahkujaid Keskerakonna fraktsioonist lähiajal siiski juurde tulla, kuid konkreetseid nimesid nad ei nimetanud.