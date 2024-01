Elukalliduse tõus muudab üha keerulisemaks ka tudengite toimetuleku – toetusi on vähe ja suurem osa neist pole viimase kümne aasta jooksul kasvanud.

Õppelaenu võib ju küsida, aga pigem on tavapärane see, et õpingute kõrvalt käib tudeng ka tööl. Jane Saluorg