Saksa põllumehed blokeerisid maanteed

Peamiselt blokeerisid põllumehed traktoritega kiirteede pealesõite.

"Kasutame oma põhiõigust teavitada ühiskonda ja poliitikuid, et Saksamaa vajab konkurentsivõimelist põllumajandussektorit," ütles põllupidajate liidu president Joachim Rukwied ajakirjale Stern. "See on ainus võimalus tagada Saksamaal kvaliteetne kodumaine toit."

Politsei teatas teetõketest ja liikluse häirimisest aeglaselt liikuvate traktorikolonnide tõttu üle kogu Saksamaa. Põllumajandustehnikaga blokeeriti ka Berliini, Hamburgi, Kölni ja Bremeni kesklinn. Berliinis hakkasid põllumehed pühapäeva õhtul kogunema Brandenburgi värava juurde.

Põllumehed korraldasid sarnase protesti ka detsembris, sundides valitsust plaanitud kärpeid osaliselt tühistama.

Jõusse jääb põllumajandusmasinate maksusoodustus, diiselkütuse toetust ei tühistata valitsuse teatel täies mahus, vaid järk-järgult mitme aasta jooksul.

Põllumehed nõuavad, et valitsus kavandatavad kärped täielikult tühistaks.

Neljapäeval takistasid umbes 30 demonstranti majandusminister Robert Habecki ja teiste reisijate lahkumist praamilt, jättes nad sinna lõksu. Meeleavaldus pälvis laialdase hukkamõistu.