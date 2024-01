Talunikud avaldavad mitmes Euroopa riigis meelt

Mitmel pool Euroopas on talunike protestid, mille ajal meeleavaldajad traktoritega liiklust takistavad. Kõige ulatuslikumalt takistatakse liiklust Prantsusmaal, kus kavandatakse ka pealinna Pariisi blokeerimist, ning traktorid on liikvel ka Belgias, Poolas ja Leedus.

Prantsusmaal on protestivad talunikud tõkestanud riigi ühe tähtsama kiirtee, samuti hulga väiksemaid maanteid. Talunikud sõidavad aeglaselt mööda teid traktoritega ning ei lase kedagi läbi ega mööda. Tõkestatud on ka sissepääsud mitmesse linna, sealhulgas Strasbourg'i.

Talunikel on plaanis tõkestada ka kõik sissepääsud pealinna Pariisi ning koondada massiliselt traktoreid Pariisi kesklinna.

Talunikke häirib eriti traktorikütusele kehtestatud aktsiisisoodustuste kärpimine, aga ka muud asjad Prantsusmaa põllumajanduspoliitikas, näiteks pidev normeerimine ja piiramine ning vohav bürokraatia.

"Praegu muudkui kuhjatakse uusi norme ja me ei jõua neile enam alati reageerida. Need reeglid on ka suur majanduslik ja halduskoorem. On aeg näidata, kui tüdinud me oleme kõigest sellest," selgitas Prantsusmaa linnufarmi omanik Pierre-Marie Henry.

Pealinnas Brüsselis ringi sõitnud Belgia talunike sõnul on nende riigi põllumajanduspoliitika sama mäda nagu naaberriik Prantsusmaa oma. Süüdi pole selles aga mitte ainult poliitikud, vaid ka väljaspool Euroopat tootvad suurfirmad, mille tegevus on kahjulik nii Euroopa talunikele kui ka tarbijaile.

"Kui vaatate nende toiduainesektorile survet avaldavate hiidfirmade bilanssi, siis see on astronoomiliselt suur ja ma arvan, et mingist hetkest hakkab tarbija ostukorv järjest kahanema ja kahanema. Talunikud näevad, et nende kasumid vähenevad ja vähenevad, aga suurfirmade tulud muudkui kasvavad ja kasvavad," rääkis Belgias Lanquesaintis tegutsev talunik Aurelien Holvoet.

Ida-Euroopas pole varem läänega võrreldavaid talunike proteste olnud, aga nüüd on sealgi asjad teisiti. Poola põllumehi häirib odav importkaup, mis lööb neid eriti valusalt pärast viletsa saagiga aastat. Eriti teeb poolakaile muret sõdivast naaberriigist Ukrainast sisse voolav odav teravili.

"Me oleme alati vagusi istunud ja pealt vaadanud, mida talunikud teistes riikides nagu Prantsusmaal ja Saksamaal teevad. Tänavu jäid meie saagid aga väikseks, nii et me otsustasime nüüd ka midagi ette võtta," ütles Poola talunik Krzysztof Waldemar Kaszuba.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on protestide peale öelnud, et talunike muresid võetakse kuulda ja nendega hakatakse dialoogi pidama.