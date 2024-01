Puidutööstus elab ekspordi langusega üle keerulisi aegu

Puitmajatootjal Matekil eelmisel aastal tootmismahud palju ei kukkunud, sest suudeti edukalt tegutseda uuel turul Saksmaal ja Soomes.

Mateki tegevdirektor Sven Mats ütles, et esimeses kvartalis on mahud küll kukkunud, kuid ülejäänud aasta on tellimustega siiski kaetud.

"Tore on see, et teises kvartalist edasi on potentsiaalsete tellimustega aasta lõpuni enam-vähem maht kaetud. Norra, Soome ja eriti Rootsi turg on ikkagi väga tugevalt kukkunud. Siin on erinevaid põhjuseid, esiteks on intressid ülesse läinud, teiseks on turg kukkunud ja kolmandaks on Eesti kulutase võrreldes teiste riikidega väga tugevalt rohkem kasvanud. Nii et kõik need, kes täna eelkõige Rootsis, aga ka Norras on toimetanud, nendel on päris keeruline," rääkis Mats.

"Ma arvan, et enamus (eksportivatest ettevõtetest) töötab suurema-väiksema alakoormusega. On olnud ka ühe või teise ettevõtte puhul koondamisi ja mõned on ka tegevuse lõpetanud. Kindlasti on üks kümnendi või pikemagi perioodi keerulisemad aegu, mida praegu elatakse," lausus puitmajaliidu juhatuse esimees Martin Talts.

Sama raske olukord on ka metsatööstuses, mis samuti on suunatud ehitusmaterjali ekspordile Põhjamaadesse .

"On päris tugev hinnasurve, surve müügile on kõikides valdkondades. Esimesed korrigeerimised personalis tehti ära juba aasta aega tagasi või isegi natuke enam. Pärast seda on üritatud uue olukorraga kohaneda, meil oli eelmisel aastal ka kolme saetööstuse sulgemine Eestis. Tuleb tõdeda, et see on samal ajal, kui meie lähinaabrite juures uusi tööstuseid avatakse," ütles metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja.

Mineraalsed tooted, puit ja kokkupandavad puitehitisted moodustasid novembris ekspordi langusest 80 protsenti ja 11 kuu jooksul kolmveerandi. Kuid ka ilma nende kolme kaubagrupita eksport jooksevhindades vähenes.