Puitmajatootjad loodavad tänavu Skandinaavia turu elavnemist

Eesti Puitmajaliidu hinnangul vähenes Eesti puitmajatootjate ekspordikäive eelmisel aastal ligi 26 protsenti. Räpina lähedal palkmaju tootvale ettevõttele Hobbiton tähendas see möödunud aastal 30-protsendilist käibelangust, kuid selle aasta esimesed kuud annavad lootust, et tellimuste arv suureneb.

"Päringute arv on selle aasta algusest märgatavalt tõusnud. Kui eelmisel aastal oli ikka nii, et mitu nädalat mitte keegi ei tundnud huvi, siis praegu on küll nii, et praktiliselt kolm, neli, viis inimest igal nädalal võtab ühendust," rääkis Hobbitoni juhatuse liige Ragner Lõbu.

Olenemata sellest, et puidufirmadel on Põhjamaadest tellimusi varasemaga võrreldes rohkem, ei saa Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimehe Martin Taltsi sõnul Skandinaaviamaade majandusolukorra stabiliseerumisest veel rääkida.

"Ehitustööstus Põhjamaades ei ole tegelikult täna veel tõusule pööranud. Raske on veel rääkida mingist stabiliseerumisest või turu taasavanemisest. Mõningaid positiivseid märke võib välja lugeda sellest, et pikalt pausile pandud ehitusi plaanitakse mingil ajal uuesti alustada ja uute projektide hinnapäringute arv on mõnevõrra kasvanud," selgitas Talts.

Räpina lähedal tegutsev ettevõte Varola ekspordib aiamaju ja saunu Lääne-Euroopasse ja kuigi ettevõte on pidanud uute tellimuste täitmise jaoks töötajaid juurde palkama, siis ekspordimahu kiire taastumisega ettevõte ei arvesta.

"Tegelikult elame n-ö peost suhu. Me küll võtame töötajaid juurde, aga pikka perspektiivi heledas valguses ei näe. Praegu me oleme sellised konservatiivsed, mitte palju investeerida, olla kokkuhoidlikud ja majandada," selgitas Varola tegevjuht Toomas Heering.