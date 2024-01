Yana Toomist sai Jana Toom

Keskerakonna aseesimees ja Euroopa Parlamendi liige Yana Toom teatas, et muutis oma eesnime kirjapildi selliseks, nagu see oli tema sünnitunnistusel ning nüüd on ta taas Jana Toom.

"Apoliitiline, aga siiski väga oluline. Mingi ime läbi sain oma nimele tagasi kirjapildi, mis oli sünnitunnistusel," kirjutas Toom sotsiaalmeedias.

Ta selgitas, et muutus põhineb Eestis kehtival reeglil, mille kohaselt saab dokumente välja vahetades taastada oma sünni hetkel saadud nime.

"Mulle on varem öeldud, et Y-i muutmine J-ks on nimevahetus ja maksab raha. Noh, ma hakkasin vastu, kuna Y minu nimes tuletab meelde Venemaa kodakondsust, ma ei ole palunud kellelgi oma nime prantsusepäraselt kirjutada," märkis poliitik. Kuna Toomil oli kuni 2006. aastani Vene kodakondsus ja seega ka Vene pass, siis pidi ta kasutama selles olevat nimekuju, kuna Venemaal transkribeeritakse nimed ladina tähestikku prantsuse keele reeglite alusel.

"Aga siis läksin ID-kaarti vahetama ja politsei- ja piirivalveameti (PPA) Tammsaare büroos öeldi – kas te ei taha eelmist kirjapilti tagasi? Ja antigi tagasi! Ja raha ei võetudki!"

Toom tunnustas PPA teenindusbüroo töötajaid: "Suurepärane, tähelepanelik personal, suur tänu neile!"

Tema sõnul teeb tähevahetus kõige rohkem aga heameelt tema emale. "Ta, vaeseke, on kõik need aastad Yana pärast kannatanud," märkis Toom.

Lisaks tõi poliitik välja ka selle, et nimekuju Yana on kirjapildilt üsna sarnane sõnaga Vana, mistõttu pidi ta oma reklaamtekstide kujundamisel alati otsima sobivat kirjatüüpi, et tema nimi valesti ei paistaks.

Toom (sünninimega Jana Tšernogorova; varasemast abielust Litvinova) on sündinud 1966. aastal Tallinnas. Ta sai 2006. aastal Andrus Ansipi valitsuselt koalitsiooni kuulunud Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare ettepanekul eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse.