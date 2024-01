Trump juhib võimsalt Iowas, Haley toetus kasvab New Hampshire'is

Endine USA president Donald Trump juhib jätkuvalt Iowa ja New Hampshire'i osariigis läbi viidud küsitlustes loetud päevi enne USA vabariiklaste eelvalimiste algust. Kui Iowas on Trumpi edumaa jätkuvalt suur, siis New Hampshire'is kasvab Lõuna-Carolina ekskuberneri Nikki Haley toetus.

Esmaspäeval avaldatud uuringufirma Morning Consulti küsitluse kohaselt toetab Donald Trumpi Iowas 58 protsenti vabariiklastest valijatest, samas kui Haley toetus jääb 15 protsendi tasemele. Kolmandal kohal on Florida kuberner Ron DeSantis 14 protsendiga.

Ettevõtjat Vivek Ramaswamyt toetab 10 protsenti Iowa vabariiklastest ja Trumpi kriitiku New Jersey ekskuberneri Chris Christie toetus piirdub kolme protsendiga.

Veel novembris toetas Trumpi 50 protsenti osariigi vabariiklastest, DeSantist 18 protsenti vabariiklastest, Ramaswamyt 13 protsenti vabariiklastest ning Haley toetus oli 11 protsenti.

Seega tugevnes viimase pooleteise kuuga Trumpi edumaa ning DeSantise toetus on vähenenud. Florida kuberner on panustanud aga enim just Iowale.

See-eest on Haley toetus tõusnud Iowas, kuid veelgi rohkem New Hampshrire'is.

Teisipäeval avaldatud CNN-i küsitluses toetab Trumpi 39 New Hampshire'i vabariiklastest ja vabariiklaste eelvalimistel hääletama plaanivatest sõltumatutest valijatest. See on kolme protsendipunkti võrra madalam toetus kui novembrikuises küsitluses.

Nikki Haley toetus New Hampshire'is on tõusnud lausa 32 protsendini, olles 12 protsendipunkti kõrgem kui eelmises CNN-i küsitluses.

Christie toetus on 12 protsenti, mis on kahe protsendipunkti võrra madalam ning Ramaswamy toetus on püsinud muutumatuna kaheksa protsendi tasemel.

DeSantise toetus CNN-i küsitluses oli ainult viis protsenti, nelja protsendipunkti võrra vähem kui novembris.

Haley kasv New Hampshire'is on toimunud just sõltumatute valijate arvelt. Kui vabariiklaste seas on Trumpi edumaa Haley ees on 37 protsendipunkti, siis Haley edumaa sõltumatute valijate seas Trumpi ees on 26 protsendipunkti.

Kuigi teised küsitlused näitavad madalamat toetust Haleyle, on tema toetus osariigis tõusnud kindlalt kõikides küsitlustes, mis teeb Trumpi kampaaniat murelikukuks.

Trumpi valimiskampaania on juba tellinud valimisreklaame, milles Lõuna-Carolina ekskubernerit süüdistatakse selles, et teda rahastavad "demokraadid, Wall Street ja globalistid", kirjutab Financial Times. Wall Street on New Yorgi börsi ja mitme suurpanga ning tähtsate finantsinstitutsioonide asukoht.

Iowa eelvalimised toimuvad juba viie päeva pärast, 15. jaanuaril, ning 23. jaanuaril hääletavad presidendikandidaadi üle New Hampshire'i valijad.

Selle kolmapäeva õhtul toimub ka CNN-i valimisdebatt Haley ja DeSantise vahel, kuigi vähesed ennustavad, et kandidaadid suudavad muuta Trumpi toetajate meelt.