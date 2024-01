ERR Iowas: USA-s saavad eelvalimised hoo sisse

Kui möödunud nädalal tühistas Donald Trump külma talveilma tõttu nii mõnedki kampaaniaüritused, siis päev enne eelvalimisi ei olnud takistuseks isegi 28 miinuskraadi.

Iowa pealinnast Des Moines'ist 30 kilomeetri kaugusel asuvasse Indianola väikelinna kogunes pühapäeva hommikul sadu Trumpi valijaid. Toetajad seisid järjekorras juba tunde enne Simpson kolledži uste avamist. Eesmärk üks: näha Donalt Trumpi ja võimalikult lähedalt.

"Ma olen lihtsalt põnevil. See on minu esimene valimiskoosolek ja see oleks ka esimene kord kohtuda president Trumpiga. Ma pidin kohal olema seitsmeks, lahkusin kell 6.30 ja lõpuks sain kodust tulema üheksa paiku, kuna auto selle külmaga ei käivitunud," rääkis Trumpi toetaja Lori.

Donald Trumpi valimisüritustele on tung aga suur, sest graafik ei ole Iowas olnud pooltki nii tihe kui teistel kandidaatidel.

Põhjus selleks on lihtne: küsitluste kohaselt on Trumpi edumaa Florida kuberneri Ron DeSantise ja endise ÜRO suursaadiku Nikki Haley ees mäekõrgune. Trumpi toetab enam kui 50 protsenti Iowa vabariiklastest valijatest.

"Trump on parim. Ma ootan, et ta jätkaks seda tööd, mida ta on siiani teinud. Ma usaldan teda. Jah, mõnele inimesele ei meeldi, mida ta ütleb, aga see ei häiri mind, sest ma tunnen end turvaliselt. Biden on muutnud meie riigi väga ebaturvaliseks," rääkis Trumpi valija Susie.

Ekspertide hinnangul võib külm talveilm aga Iowas valimisaktiivsust mõjutada, seetõttu kutsus Trump Indianola kampaaniaüritusel oma toetajaid juba varakult valimiskoosolekutele kohale minema, et vältida võimalikke logistilisi tõrkeid.

Kohalike sõnul on nad aga külma ilmaga harjunud ning kogunemistele minnakse näpistavale külmale vaatamata.

"Ma arvan, et see mõjutab rohkem madalama toetusega kandidaate. Trumpi toetajad ilmuvad kohale täpselt sinna, kuhu vaja," ütles Trumpi toetaja George.

Erinevalt teistest osariikidest toimuvad Iowas eelvalimised valimiskoosolekutena ehk registreeritud vabariiklastest valijad kogunevad kohaliku aja järgi õhtul kell seitse koolide aulatesse, spordisaalidesse, raamatukogudesse ja kirikutesse, kus kuulatakse kandidaatide esindajate kõnesid, misjärel langetatakse juba lõplik otsus.