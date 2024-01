Küsitlus: USA ja Euroopa noortele meeldib Davosis peetav WEF

USA ja mitme Euroopa riigi noored usuvad, et Šveitsi kuurortlinnas Davosis iga aasta jaanuaris peetav Maailma Majandusfoorum (WEF) toob kaasa positiivseid muutusi, selgub uuest küsitlusest.

Kuigi Šveitsi Alpides toimuv Maailma Majandusfoorum on sageli pälvinud kriitikat kui ülirikaste elitaarne sündmus, siiski arvab enamik USA-s, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Šveitsis küsitletud inimestest, et Davosis toimuv üritus on maailmale hea.

Küsitluse viis läbi uuringufirma YouGov ettevõtte Salesforce tellimusel, kirjutab Politico. Kokku küsitleti 6000 inimest ülalmainitud viies riigis, kellest 54 protsenti vastas, et nad on optimistlikud, et tippkohtumisele kogunevad poliitikud ja ettevõtjad saavad teha maailma parimaks paigaks.

Kõige positiivsem suhtumine Davosi tippkohtumistesse on kõige noorematel vastajatel ehk Z-põlvkonna esindajatel, kellest tervelt 60 protsenti arvab, et majandusfoorumist osavõtjad kasutavad oma mõju maailma parandamiseks.

Kliimamuutused ja jätkusuutlik areng on küsitletutele kõige olulisemad valdkonnad, mille osas nad tahaksid näha Davosis progressi.

Kuigi 83 vastanutest kuulis tippkohtumisest, pole pea 75 protsendi vastanute sõnul üritusel suletud uste taga toimuvad arutelud piisavalt läbipaistvad.

Selle aasta WEF leiab aset Davosis järgmisel nädalal, 15. jaanuarist kuni 19. jaanuarini.