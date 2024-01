Taani sai endale kuninga

83-aastane Margarethe II teatas oma traditsioonilises aastalõpu pöördumises, et loobub troonist 14. jaanuaril, kui täitub 52 aastat tema kuningannaks saamisest.

Sellega on ta praegu kõige kauem ametis olnud Euroopa monarh, samuti on ta kõige kauem troonil olnud monarh Taani ajaloos.

55-aastasest kroonprints Frederikist sai kuningas Frederik X. Ta on abielus austraallanna Mary Elizabeth Donaldsoniga ning neil on neli last.

Ajaloolist sündmust kogunes Kopenhaagenisse jälgima suur rahvahulk.

Eesti suursaadik Taanis aastatel 2015 kuni 2019 Märt Volmer kinnitas ERR-ile, et Margrethe on olnud taanlaste seas armastatud kuninganna.

"Taanlastega rääkides, nende suhtumist vaadates, see, kuidas lipp ja kuninganna olid kaks sümbolit, mis Taanit koos hoidsid, siis see oli ilmselge," sõnas ta.

Kuningaks saav Frederik on Volmeri sõnul Taanis väga tuntud ja ka järjest populaarsem. "Tema populaarsus on kas või selles, et ta korraldab üks kord aastas jooksuvõistluse Kopenhaagenis, mida nimetatakse kuninglikuks jooksuks, ja näiteks kui me ise oleme uhked Tartu maratoni üle, kus on 5000-6000 osalejat, siis seal on peaaegu 100 000 osalejat," sõnas Volmer.

Diplomaadi sõnul on Frederik siiani keskendunud õppimisele ja kuningaks kasvamisele.

"See on klassikaline haridus, mis sisaldab kindlasti diplomaatiat, sõjaväge, rahvusvahelist suhtlust, kõike sellist – see ongi see, mida ta on teinud. Ta on juba täitnud ülesandeid, mida tulevane kuningas peab tegema. Kui kuninganna võib-olla võtab vastu ja õhtustab teiste troonitud peadega, siis Frederik on pidanud vastu võtma ja tegelema välisministrite, kaitseministrite, kõrgete riigitegelastega. Ta on väga palju juba valmistunud selleks tööks, see nii käibki," selgitas Volmer.