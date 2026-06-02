X!

Frederiksen kindlustas endale kolmanda ametiaja Taani peaministrina

Välismaa
Taani peaminister Mette Frederiksen esmaspäeval pärast kohtumist kuningas Frederik X-ga kuningliku jahi pardal.
Taani peaminister Mette Frederiksen esmaspäeval pärast kohtumist kuningas Frederik X-ga kuningliku jahi pardal. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Taani sotsiaaldemokraatide juht Mette Frederiksen teatas esmaspäeval, et on saavutanud kokkuleppe vasaktsentristliku koalitsioonivalitsuse juhtimiseks. Vähemusvalitsuse moodustamise kokkulepe annab Frederiksenile kolmanda järjestikuse ametiaja peaministrina, ehkki tema partei tegi märtsis toimunud valmistel viimase saja aasta kõige nõrgema tulemuse.

"Olen käinud Tema Majesteedi Kuninga juures ja teatanud, et pärast pikki läbirääkimisi on valitsus valmis," ütles Frederiksen esmaspäeva õhtul ajakirjanikele. Koalitsiooniläbirääkimised, mis kestsid üle kahe kuu, olid Taani ajaloo pikimad.

Tema tsentristlik koalitsiooni, kuhu kuulusid sotsiaaldemokraadid, Moderaatide partei ja parempoolne Venstre partei, kaotas 24. märtsi valimistel enamuse, kuna taanlased on rahulolematud elukalliduse tõusu pärast. Kokku pääses parlamenti pääses 12 parteid.

Ehkki Taani Sotsiaaldemokraatlik Partei jäi parlamendi suurimaks fraktsiooniks 38 kohaga 179-st, kaotas ta eelmise parlamendikoosseisu 50 kohast siiski ligi veerandi. Tegemist oli sotsiaaldemokraatide jaoks halvima tulemuse enam kui sajandi jooksul. Vaatamata tagasilöögile suutis ta juhtida koalitsiooniläbirääkimisi ja võimul püsida.

Pärast enam kui kaks kuud väldanud läbirääkimisi, kus sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed liberaalid püüdsid mõlemad uut valitsust kokku panna, oli just 48-aastane Frederiksen see, kes kindlustas vajaliku toetuse parlamendiparteidelt.

"See on valitsusplatvorm Taani inimestele ja tulevastele põlvkondadele ning ka loomadele," ütles ta. Loomade heaolu oli üks valimiskampaania kesksetest teemadest.

Valitsuse üldised prioriteedid esitatakse teisipäeval, ministrid nimetatakse ametisse kolmapäeval, ütles Frederiksen, lisades, et tal pole muud valikut kui tegutseda.

"Me elame maailma parimas riigis. Meil ​​on üks maailma tugevamaid demokraatiaid. Kui meie poliitikutena selle ülesandega hakkama ei saaks, siis ma ei tea tegelikult, mida Taani rahvas meilt oodata võiks," rääkis ta, tunnistades rekordiliselt pikaks veninud valitsusläbirääkimiste keerukust.

Valitsuse lähimate ülesannete hulka kuuluvad diplomaatilised kõnelused Gröönimaa üle, mille USA president Donald Trump on ähvardanud annekteerida, ja Taani sõjaväe kiire ülesehitamine, kuna julgeolek Euroopas halveneb Venemaa sõja ajal Ukrainas.

Lisaks sotsiaaldemokraatidele koosneb uus valitsus sotsiaalliberaalidest, vasakpoolsetest rohelistest ja tsentristlikest moderaatidest, toetudes parlamendienamuse saamiseks peamiselt äärmusvasakpoolsele Punaste-Roheliste Liidule, kuid see võib üksikutel hääletustel taotleda toetust ka teistelt erakondadelt.

Uus valitsus tähistab poliitiliselt vasakule kaldumist Frederikseni jaoks, kes on viimase nelja aasta jooksul juhtinud ebatavalist vasak- ja paremparteide vahelist lõhet ületavat koalitsiooni oma sotsiaaldemokraatide, moderaatide ja liberaalidega.

Kuningas Frederik X ütles oma avalduses, et ta loodab kohtuda uue valitsuse liikmetega 3. juunil.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Politico

Samal teemal

spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:23

Kormorani pesapaigas tuleb toime vaid paar linnuliiki

10:06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

10:00

KUULA | "Võimla" võtab kokku tiheda spordinädalavahetuse Uuendatud

09:58

Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

09:55

Tartu teeb Jaamamõisa alale uue detailplaneeringu

09:46

ERR-i teleuudised kell 9:00

09:43

Venemaa finantsistid hoiatasid Putinit sõjakulutuste kasvu pärast

09:35

Kadri Hinrikuse uus lasteraamat "Koos isaga" räägib leinaga toimetulekust

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

09:26

Tarbijahinnad tõusid mais aastases võrdluses neli protsenti

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

01.06

Prantsuse presidendivalimistel võib täituda Euroopa Liidu õudusunenägu

01.06

Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

07:33

Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

01.06

Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine

01.06

Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

01.06

Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload

01.06

Pašinjan lükkas tagasi Venemaa üleskutse korraldada EL-i referendum

01.06

Gaasivõrk kehtestas koduklientidele 7,32-eurose püsitasu Uuendatud

01.06

Purga algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve

ilmateade

loe: sport

10:00

KUULA | "Võimla" võtab kokku tiheda spordinädalavahetuse Uuendatud

09:58

Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

09:04

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

loe: kultuur

09:35

Kadri Hinrikuse uus lasteraamat "Koos isaga" räägib leinaga toimetulekust

01.06

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

01.06

Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

01.06

Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse

loe: eeter

10:06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

09:21

Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

09:08

Disainer: klaasisiltide meisterdamisest saab teha vahva seltskondliku mängu

08:30

Väikese Vanessa ema: neuroblastoomi ravi on väga raske ja pikk

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (02.06.2026 09:00:00)

01.06

Päevakaja (01.06.2026 18:00:00)

01.06

Tänavune silotegu on põllumeestele alanud lootusrikkalt

01.06

Setomaal tähistati lastekaitsepäeva lohehammaste maalimisega

01.06

Riigikogu kultuurikomisjon soovib suurendada ekspertide arvu ERRi nõukogus

01.06

Hiiumaa haigla ootab riigilt otsuseid ja tuge erakorraliste patsientide transpordiks mandrile

01.06

Raadiouudised (01.06.2026 15:00:00)

01.06

Enamik tudengeid peab kõrghariduse omandamiseks kooli kõrvalt tööl käima

01.06

Ryanair lõpetab sügisest otselennud Tallinnast Berliini

01.06

Bulgaariat ootab EL-i ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo