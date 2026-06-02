Frederiksen kindlustas endale kolmanda ametiaja Taani peaministrina

Taani sotsiaaldemokraatide juht Mette Frederiksen teatas esmaspäeval, et on saavutanud kokkuleppe vasaktsentristliku koalitsioonivalitsuse juhtimiseks. Vähemusvalitsuse moodustamise kokkulepe annab Frederiksenile kolmanda järjestikuse ametiaja peaministrina, ehkki tema partei tegi märtsis toimunud valmistel viimase saja aasta kõige nõrgema tulemuse.

"Olen käinud Tema Majesteedi Kuninga juures ja teatanud, et pärast pikki läbirääkimisi on valitsus valmis," ütles Frederiksen esmaspäeva õhtul ajakirjanikele. Koalitsiooniläbirääkimised, mis kestsid üle kahe kuu, olid Taani ajaloo pikimad.

Tema tsentristlik koalitsiooni, kuhu kuulusid sotsiaaldemokraadid, Moderaatide partei ja parempoolne Venstre partei, kaotas 24. märtsi valimistel enamuse, kuna taanlased on rahulolematud elukalliduse tõusu pärast. Kokku pääses parlamenti pääses 12 parteid.

Ehkki Taani Sotsiaaldemokraatlik Partei jäi parlamendi suurimaks fraktsiooniks 38 kohaga 179-st, kaotas ta eelmise parlamendikoosseisu 50 kohast siiski ligi veerandi. Tegemist oli sotsiaaldemokraatide jaoks halvima tulemuse enam kui sajandi jooksul. Vaatamata tagasilöögile suutis ta juhtida koalitsiooniläbirääkimisi ja võimul püsida.

Pärast enam kui kaks kuud väldanud läbirääkimisi, kus sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed liberaalid püüdsid mõlemad uut valitsust kokku panna, oli just 48-aastane Frederiksen see, kes kindlustas vajaliku toetuse parlamendiparteidelt.

"See on valitsusplatvorm Taani inimestele ja tulevastele põlvkondadele ning ka loomadele," ütles ta. Loomade heaolu oli üks valimiskampaania kesksetest teemadest.

Valitsuse üldised prioriteedid esitatakse teisipäeval, ministrid nimetatakse ametisse kolmapäeval, ütles Frederiksen, lisades, et tal pole muud valikut kui tegutseda.

"Me elame maailma parimas riigis. Meil ​​on üks maailma tugevamaid demokraatiaid. Kui meie poliitikutena selle ülesandega hakkama ei saaks, siis ma ei tea tegelikult, mida Taani rahvas meilt oodata võiks," rääkis ta, tunnistades rekordiliselt pikaks veninud valitsusläbirääkimiste keerukust.

Valitsuse lähimate ülesannete hulka kuuluvad diplomaatilised kõnelused Gröönimaa üle, mille USA president Donald Trump on ähvardanud annekteerida, ja Taani sõjaväe kiire ülesehitamine, kuna julgeolek Euroopas halveneb Venemaa sõja ajal Ukrainas.

Lisaks sotsiaaldemokraatidele koosneb uus valitsus sotsiaalliberaalidest, vasakpoolsetest rohelistest ja tsentristlikest moderaatidest, toetudes parlamendienamuse saamiseks peamiselt äärmusvasakpoolsele Punaste-Roheliste Liidule, kuid see võib üksikutel hääletustel taotleda toetust ka teistelt erakondadelt.

Uus valitsus tähistab poliitiliselt vasakule kaldumist Frederikseni jaoks, kes on viimase nelja aasta jooksul juhtinud ebatavalist vasak- ja paremparteide vahelist lõhet ületavat koalitsiooni oma sotsiaaldemokraatide, moderaatide ja liberaalidega.

Kuningas Frederik X ütles oma avalduses, et ta loodab kohtuda uue valitsuse liikmetega 3. juunil.