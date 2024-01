Vulkaaniuurija: tõenäoliselt on Islandil alanud uus vulkaanipursete ajajärk

Islandi edelaosas Reykjanesi poolsaarel hakkas pühapäeva hommikul purskama vulkaan. Kui alates kaheksandast sajandist kuni 2021. aastani ei ole Reykjanesi poolsaarel olnud kordagi vulkaanilist tegevust, siis alates 2021. aastast on see juba viies vulkaanipurse.

"Väga võimalik ja üpris tõenäoline, et selles piirkonnas Islandil on nüüd alanud selline ajajärk, et ongi võrdlemisi sagedaste pursete hoog, mis võib väldata kümneid aastaid või isegi kuni paarsada aastat, et aeg-ajalt iga mõne aasta tagant kas ühes vulkaanis või teises vulkaanis avanevad lõhed ja hakkab laava purskama," kommenteeris Heidi Soosalu.

Kui 2010. aasta kevadel häiris Islandil Eyjafjallajökulli vulkaanipurske tagajärjel õhku paiskunud tuhk nädala jooksul suures osas Euroopas häireid lennuliikluses, siis pühapäeval purskama hakanud vulkaan seda põhjustada ei tohiks.

"Mandri-Euroopa vaatepunktist on see ootuspäraselt ohutu. Selles piirkonnas, kus praegu purskab, selle laava iseloom on selline, et ta voolab rahulikult, mitte ei plahvata. Ja seal ei ole liustikke, millega see kuum laava – rohkem kui 1000 kraadi kuum laava – võiks kontakti saada. Ja ainus võimalus, et selles piirkonnas tekiks plahvatuslikke purskefaase, oleks siis, kui laava purskaks ookeani või kui ookeani all hakkab purse. Aga ikkagi see mõju on pigem kohalik," selgitas Soosalu.