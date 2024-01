Lätis kogutakse allkirju miinide keelamise konventsioonist lahkumiseks

Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelamise ja nende hävitamise konventsioon (Ottawa konventsioon) näeb ette, et allakirjutanud riigid kohustuvad "mitte mingil juhul kasutama jalaväemiine". Läti ühines konventsiooniga 2005. aastal.

Algatuse esindaja Atis Stankevičs soovib, et Läti hindaks realistlikult oma kaitsestrateegiat ja, eriti praegustes ähvardavates oludes, kaaluks uuesti oma liikmesuse otstarbekust Ottawa konventsioonis. Tema hinnangul oleks see tõhus ja õigustatud samm Läti kaitsmisel.

Algatuse esitaja usub, et see annaks Läti ühiskonnale kindlustunde, et võimaliku kallaletungi korral oleks Läti piir kaitstav.

Teatavasti võib seim arutada võimalust loobuda kohustustest, mis piiravad miinide kaitseotstarbel paigutamist Läti idapiirile.

Läti kaitseministeerium kaalub idapiiri julgeoleku tugevdamiseks ka tankitõrjemiinide paigaldamist ja mitmesuguseid täiendavaid takistusi, teatas septembris toonane kaitseminister Ināra Mūrniece.

Ottawa konventsiooniga on liitunud 163 riiki, sealhulgas kõik Euroopa riigid. Konventsiooniga ei ole ühinenud Venemaa, Hiina ega USA.

Eesti ühines Ottawa konventsiooni 2004. aasta märtsis, paar nädalat enne vastuvõtmist NATO liikmeks. Ottawa konventsioon jõustus Eesti suhtes 2004.